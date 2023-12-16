مادة مخدرة لعلاج الاكتئاب.. الكشف عن سبب وفاة ماثيو بيرى نجم مسلسل Friends

MENAFN - Youm7) الكثير من الغموض شاب سبب الوفاة الحقيقي للممثل العالميماثيو بيري نجم مسلسل friends، حيث تم الإعلان رسميًا عن سبب الوفاة، وأصدر مكتب الفحص الطبي في لوس أنجلوس تقريرًا أفاد أن ماثيو توفى متأثرًا بمادة "الكيتامين"، وهي مادة مخدرة تستخدم في علاج الاكتئاب، حسبما ذكر موقع "bbc"، والذى أكد أيضًا أن تلك المادة المخدرة يُعتقد أنها كانت ضمن الأسباب التي أدت إلى غرقهفى حوض الاستحمام الساخن.

وتم العثور على النجم فاقدًا للوعي في حمام السباحة بمنزله في لوس أنجلوس خلال شهر أكتوبر الماضى، لكن فحص الجثة لم يكن حاسمًا في ذلك الوقت، وتم إدراج الغرق كعامل مساهم في وفاته.

اشتهر ماثيو بلعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي

Friends، وفي ذروة شهرته، كان بيري يعاني من الإدمان على مسكنات الألم والكحول، وكان يتردد على عيادات إعادة التأهيل في مناسبات متعددة.

ماثيو بيري

وفي عام 2016، قال لراديو "بي بي سي 2"، إنه لا يتذكر ثلاث سنوات من التصوير خلال مسلسل

Friends، بسبب تناول المشروبات الكحولية والمخدرات، وبعد محاولات العلاج، كتب في مذكراته أنه كان رصينًا في الغالب منذ عام 2001 "باستثناء حوالي 60 أو 70 حادثًا مؤسفًا".

وقال الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إن الأسباب الأخرى المساهمة في وفاة الرجل البالغ من العمر 54 عامًا تم ذكرها مثل مرض الشريان التاجي، وتأثيرات البوبرينورفين، الذي يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية.

وكتب نائب كبير الفاحصين الطبيين رافي جابوريان، بحسب وكالة الصحافة: "عند المستويات العالية من الكيتامين التي عثر عليها في عينات دمه بعد الوفاة، فإن الآثار المميتة الرئيسية ستكون من فرط تحفيز القلب والأوعية الدموية".

تم العثور عليه فاقدًا للوعي في منزله في 28 أكتوبر، وأعلن المسعفون وفاته عندما تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، وبعد يوم واحد، قام مكتب الفحص الطبي بتحديث ملفه ليقول إن قضيته قد تم تأجيلها، وهو ما يعني عادة أن تشريح الجثة قد اكتمل ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل.