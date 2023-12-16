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عرض الفيلم الفرنسى المنبوذون فى مهرجان الجونة اليوم

12/16/2023 4:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) يعرض الفيلم الفرنسى "المنبوذون" للمخرج لادج لى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، ويشارك الفيلم فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة، وذلك بعد عرضه فى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023.



تدور قصة الفيلم حول بيير الذى يتولى منصب عمدة باريس، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه، يسعى جاهداً لتنفيذ خطة رئيس البلدية السابق لإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. وفي الوقت نفسه، تعارض حابي، المقيمة في أحد المباني داخل ذلك المجتمع، نزوح عائلتها من المكان الذي يحمل ذكرياتها.



المخرد لادج لي وُلد في مالي ونشأ في باريس. تشمل مسيرته الإخراجية الأفلام الوثائقية منها "365 يوم في كليتشي مونتفيرميل" (2006) و"365 يوم في مالي" (2014) و"تكلم" (2016). في عام 2018، أنشأ لي مدرسة سينمائية مجانية تسمى "L'école Kourtrajmé" في مونتفيرميل. عُرض فيلمه الروائي الأول "البؤساء" (2019) لأول مرة عالميًا في مهرجان كان وفاز بجائزة لجنة التحكيم، كما حصد أربعة جوائز سيزار بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، وحقق نجاحًا كبيرًا في العديد من المهرجانات حول العالم.



وافتتحت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى
دورته السادسة مساء أول أمس الخميس، حيث تقام دورة استثنائية من المهرجان بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.


















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