دليلك لتطبيق كريم الأساس بشكل صحيح على طريقة خبراء مكياج المشاهير

(MENAFN
- Youm7) إن تطبيق كريم الأساس بشكل صحيح هو خطوة أساسية للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب، وقد يبدو الأمر مُعقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة واتباع الإرشادات الصحيحة يمكنك تحقيق نتائج رائعة، وفي هذا التقرير من موقع "InStyle"، سنقدم لكِ دليلاً شاملاً لتطبيق كريم الأساس بشكل صحيح استنادًا إلى نصائح خبراء مكياج المشاهير:
الخطوة الأولى: تجهيز البشرة
قبل تطبيق كريم الأساس، يجب تحضير البشرة بشكل صحيح، وينصح خبراء المكياج بتدليك البشرة بلطف باستخدام زيوت مناسبة وذلك لتحفيز الدورة الدموية وترطيب البشرة، ويجب أن تكون البشرة رطبة ومظهرها صحيًا للحصول على أفضل نتيجة.
الخطوة الثانية: استخدام البرايمر
قد تفضلين استخدام البرايمر قبل وضع كريم الأساس، حيث يمكن أن يخلق طبقة حماية بين البشرة والمكياج ويمنحك نتيجة أكثر دوامًا، يفضل استخدام برايمر يحتوي على السيليكون لتنعيم نسيج البشرة وتحسين مظهرها، وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تتجنبي استخدام البرايمر السيليكوني مع بعض المنتجات الأخرى لتجنب التصاق المكياج وظهور القشور.
الخطوة الثالثة: اختيار أداة التطبيق المناسبة
يعتمد اختيار أداة التطبيق على تفضيلاتك الشخصية، ويُفضل استخدام فرشاة لتوزيع كريم الأساس بشكل متساوٍ على البشرة، ثم استخدام إسفنجة مبللة لدمجه بشكل سلس ومنع ظهور الخطوط، ويمكن استخدام الأصابع أيضًا لتدفئة المنتج ووضعه بلطف على البشرة.
الخطوة الرابعة: تطبيق كريم الأساس بشكل صحيح
عند تطبيق كريم الأساس، يجب أن تتجنبي وضع كمية كبيرة من المنتج، وقومي بوضعه على المناطق الوسط من الوجه وتدريجياً توزعيه بلطف في اتجاه الخارج، وقومي بتغطية منطقة الوجه وأسفل العينين وتجنبي وضع كريم الأساس بالقرب من فروة الشعر، ويمكنك وضع قليل منه على الجفون أيضًا لتثبيت ظلال العيون. لتوزيعه بشكل متساوٍ ومزجه جيدًا، استخدمي أطراف أصابعك أو فرشاة صغيرة حول العينين والأنف، وفي النهاية، استخدمي إسفنجة مبللة برفق لدمج الكريم بشكل سلس وللحصول على توزيع مثالي ونتيجة سلسة.
الخطوة الخامسة: الدمج والتثبيت
بعد تطبيق كريم الأساس، قومي بدمجه بلطف عن طريق تدليك البشرة بأطراف أصابعك، استخدمي فرشاة صغيرة حول العينين والأنف لتحقيق دقة أكبر في التوزيع. تجنبي تراكم الكريم حول فروة الشعر بالدمج الجيد للحواف. وفي النهاية، استخدمي إسفنجة نظيفة ومبللة للضغط بلطف على البشرة للحصول على توزيع نهائي سلس ومثالي.
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