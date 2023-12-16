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دليلك لتطبيق كريم الأساس بشكل صحيح على طريقة خبراء مكياج المشاهير

12/16/2023 4:21:25 AM
(MENAFN- Youm7) إن تطبيق كريم الأساس بشكل صحيح هو خطوة أساسية للحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب، وقد يبدو الأمر مُعقدًا في البداية، ولكن مع الممارسة واتباع الإرشادات الصحيحة يمكنك تحقيق نتائج رائعة، وفي هذا التقرير من موقع "InStyle"، سنقدم لكِ دليلاً شاملاً لتطبيق كريم الأساس بشكل صحيح استنادًا إلى نصائح خبراء مكياج المشاهير:



الخطوة الأولى: تجهيز البشرة
قبل تطبيق كريم الأساس، يجب تحضير البشرة بشكل صحيح، وينصح خبراء المكياج بتدليك البشرة بلطف باستخدام زيوت مناسبة وذلك لتحفيز الدورة الدموية وترطيب البشرة، ويجب أن تكون البشرة رطبة ومظهرها صحيًا للحصول على أفضل نتيجة.



الخطوة الثانية: استخدام البرايمر
قد تفضلين استخدام البرايمر قبل وضع كريم الأساس، حيث يمكن أن يخلق طبقة حماية بين البشرة والمكياج ويمنحك نتيجة أكثر دوامًا، يفضل استخدام برايمر يحتوي على السيليكون لتنعيم نسيج البشرة وتحسين مظهرها، وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تتجنبي استخدام البرايمر السيليكوني مع بعض المنتجات الأخرى لتجنب التصاق المكياج وظهور القشور.



الخطوة الثالثة: اختيار أداة التطبيق المناسبة
يعتمد اختيار أداة التطبيق على تفضيلاتك الشخصية، ويُفضل استخدام فرشاة لتوزيع كريم الأساس بشكل متساوٍ على البشرة، ثم استخدام إسفنجة مبللة لدمجه بشكل سلس ومنع ظهور الخطوط، ويمكن استخدام الأصابع أيضًا لتدفئة المنتج ووضعه بلطف على البشرة.



الخطوة الرابعة: تطبيق كريم الأساس بشكل صحيح
عند تطبيق كريم الأساس، يجب أن تتجنبي وضع كمية كبيرة من المنتج، وقومي بوضعه على المناطق الوسط من الوجه وتدريجياً توزعيه بلطف في اتجاه الخارج، وقومي بتغطية منطقة الوجه وأسفل العينين وتجنبي وضع كريم الأساس بالقرب من فروة الشعر، ويمكنك وضع قليل منه على الجفون أيضًا لتثبيت ظلال العيون. لتوزيعه بشكل متساوٍ ومزجه جيدًا، استخدمي أطراف أصابعك أو فرشاة صغيرة حول العينين والأنف، وفي النهاية، استخدمي إسفنجة مبللة برفق لدمج الكريم بشكل سلس وللحصول على توزيع مثالي ونتيجة سلسة.



الخطوة الخامسة: الدمج والتثبيت
بعد تطبيق كريم الأساس، قومي بدمجه بلطف عن طريق تدليك البشرة بأطراف أصابعك، استخدمي فرشاة صغيرة حول العينين والأنف لتحقيق دقة أكبر في التوزيع. تجنبي تراكم الكريم حول فروة الشعر بالدمج الجيد للحواف. وفي النهاية، استخدمي إسفنجة نظيفة ومبللة للضغط بلطف على البشرة للحصول على توزيع نهائي سلس ومثالي.
















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