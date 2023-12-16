4 أبراج بتسلف حاجاتها لأصحابها طول الوقت.. أبرزها السرطان والثور

(MENAFN
- Youm7) يعتبر البعض أصدقاءهم مثل أشقائهم، لذلك لا يبخلون عليهم بأى شيء، ودائماً على استعداد لإقراضهم أي شيء يحتاجونه، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فة هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla ".
أبراج بتسلف حاجاتها لأصحابها
برج السرطان
غالبًا ما يشكل مولود برج السرطان علاقة قوية مع أصدقائه، لذلك لديه استعداد دائم لإعطائهم ما يحتاجونه من أغراضه، وذلك لتقديره قيمة الصداقة، وواجبه نحوهم من دعمهم والوقوف بجوارهم في السراء والضراء.
أصدقاء برج الثور
يُعرف مولود برج الثور بإخلاصه لأصدقائه، وحرصه على تقوية علاقته بهم طوال الوقت، كما إنه لا يتردد لحظة واحدة في مشاركة ممتلكاته مع أصداقه المقربين، لذلك فهو محبوب دائماً من أصدقائه.
برج الأسد
يفتخر مولود برج الأسد بممتلكاته ويحميها طوال الوقت، لكنه أيضاً على استعداد لإعطائه لأصدقائه إذا شعر بإنهم بحاجة إليها، وذلك من باب الكرم والإخلاص لهم، وبهذا يقوى علاقته بهم طوال الوقت.
مجموعة من الأصدقاء برج الحوت
يتسم مولود برج الحوت بالرحمة والوقوف بجانب أصدقائه طوال الوقت، حتى إنه يعطيهم ممتلكاته كتعبير لهم عن مدى حبه وإخلاصه لهم، ويتشارك معهم الكتب والألعاب ويقدم لهم ملابسه وأحذيته، وذلك لأنه يتسم بعدم الأنانية كما يعطى الأولوية لسعادة وراحة أصدقائه ويحرص دائماً على أن يجعلهم يشعرون بالسعادة والأمان.
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