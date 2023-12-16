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أسعار الأسماك فى مصر .. تطورات جديدة بالأسواق اليوم

12/16/2023 4:21:22 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شعبة الأسماك باتحاد الغرفة التجارية، عن استقرار أسعار السمك في مصر، اليوم السبت، بعد تحرك طفيف أمس الجمعة، وسجل سعر كيلو البلطي 63 و 73 جنيها للمقاس رقم 1، وبلغ سعر كيلو البلطي مقاس رقم 2 سعر 58 و 62 جنيها، والبلطي الأسواني بين 20 إلى 60 جنيها، وفيلية بلطي بين 40 إلى 200 جنيها في سوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.



وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 100 جنيها، والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها، والمكرونة السويسي من 60 إلى 110 جنيها للكيلو في الجملة، وسمك موسى بين 180 إلى 300 جنيهًا، وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلى 320 جنيها، وكابوريا 40 إلى 210 جنيها، والمورجان من 55 إلى 65 جنيهًا.



وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 410 إلى 490 جنيها، وجمبري مقاس 1 من 330 إلى 390 جنيها، وجمبري مقاس 2 يسجل 210 إلى 310 جنيها، وجمبري 3 من 90 إلى 195 جنيها.












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