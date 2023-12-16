Saturday, 16 December 2023 02:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة فى يناير وفبراير ومارس

12/16/2023 4:21:22 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبا أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.



قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٤ يناير بدلاً من يوم الأحد ٧ يناير.



أوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٤، ٨، ٩ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨ ، ١١ ، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.



وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.
















MENAFN16122023000132011024ID1107606338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث