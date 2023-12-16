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كتاب النداء الأخير صرخة تحذيرية لإنقاذ كوكب الأرض من الكوارث الطبيعية

12/16/2023 4:21:18 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا كتاب بعنوان "النداء الأخير لإنقاذ كوكب الأرض"، للدكتور كمال الدسوقي، من أجل معالجة قضية في غاية الأهمية، ويعد محور اهتمام العالم حاليًا، خاصة بعد الكوارث الطبيعية التي عصفت بالعديد من بلدان العالم.



فيقول الكاتب: ففي عالمنا العربي، شهدت مدينة درنة الليبية إعصار عاصف أودى بحياة الآلاف وإصابة عشرات الآلاف وتضرر البنى التحتية بل وانهيارها في تلك المدينة الساحلية، وفي المغرب ضربت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.7 ريختر، مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان، بخلاف الحرائق التي اشتعلت في الجزائر.



وتعد هذه الكوارث الطبيعية بمثابة جرس إنذار وتحذير بأن القادم أسوأ، وعلى البشرية تصحيح مسارها والتصالح مع الطبيعة من خلال إتخاذ إجراءات قوية وحاسمة للحدّ من التغيرات المناخية التي تُعتبر السبب الرئيسي للكوارث الطبيعية، وفق ما جاء في فصول الكتاب المختلفة.



ويعد كتاب "النداء الأخير لإنقاذ كوكب الأرض" بمثابة صرخة تحذيرية ونداء أخير لإنقاذ هذا الكوكب الذي يعاني من التغيرات المناخية الكارثية التي تهدد حياة البشر على ظهر هذا الكوكب، وتنذر بعواقب وخيمة.



كما تطرق الدكتور كمال الدسوقي في كتابه للتعرف على كوكبنا الأخضر وقصة الكون ونشأة الحياة والنظام البيئي، ثم تناول ماهية التغير المناخي وبداية الإخلال بالتوازن البيئي، معتمدًا على التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والهيئات المعنية بالمناخ، في مقدمتها: منظمة الأمم المتحدة، منظمة الأغذية والزراعة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأغذية والزراعة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والبنك الدولي؛
كذلك التوصيات الصادرة عن قمم المناخ.



وأوضح "الدسوقي" أسباب التغير المناخي وآثاره على الكون والحياة والإنسان، ثمّ تحدث عن مستقبل الكوكب خلال السنوات القادمة، مستعرضًا عدد من التوصيات العاجلة التي يجب العمل وفقًا لها إذا أردنا إنقاذ الحياة على كوكب الأرض، وختمّ الدكتور كمال دراسته بالحديث عن جهود الدولة المصرية للحد من التغيرات المناخية، ومحاولات إنقاذ كوكبنا الذي يحتضر. إنها حقًا دراسة ماتعة تستحق القراءة، فالكاتب لم يكتف بتشخيص الداء، بل وصف الدواء، ففي هذا الكتاب الجواب الكافي والدواء الشافي للحدّ من الكوارث المناخية.





كتاب النداء الأخير

















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