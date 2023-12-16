سرقة تمثال طوله 4 أمتار للفنان العالمى فان جوخ في هولندا

MENAFN - Youm7) ذكرت قناة RTV Drenthe الهولندية أن تمثالًا يبلغ طوله 4 أمتار لفنسنت فان جوخ قد سُرق من وسط مدينة أسين فيما يُرجح أنه مزحة نهاية العام وتم نصب التمثال في نهاية ممر كوب فان دي فارت المائي كجزء من معرض لأعمال الفنان في متحف درينتس والذي سيستمر حتى 7 يناير.

ووضع سارقو التمثال نصا مكتوب على قطعة من الورق المقوى وثبتوه على القاعدة الفارغة يقول: "الليلة الماضية شعرت ببعض الخوف، وأنا الآن أضع فرشاتي في مكان آخر".

وقال كيلد فوسجان، مدير النشاط الفنى في وسط المدينة، للإذاعة: "لقد انفجر هاتفي ليس لدينا فكرة تذكر عن مكان وجود التمثال حتى الآن. نحن سعداء بالورقة التي وجدناها في مكان الحادث والتي تخبرنا أنها مزحة، ولكننا نرغب بشدة في استعادة التمثال"

وقال فوسجان إنه قد تكون هناك لقطات بالكاميرا يمكن أن توصل الشرطة إلى الجناة، ولكن إذا كانت هذه حيلة عشية رأس السنة الجديدة، فمن غير المرجح أن تتم إعادة التمثال حتى الأول من يناير.

يذكر أن فنسنت

فان جوخ

رسام وفنان هولندي، ولد في 30 مارس عام 1853 ورحل عن عالمنا عام 1890، وينتمي إلى مدرسة ما بعد الانطباعية في الرسم وعاش فنسنت فان جوخ حياة مضطربة، مليئة بالمصاعب والمشاكل النفسية، لكنه ترك إرثا من اللوحات يساوى ملايين الدولارات وتراثا ثابتا فى المخيلة البشرية عن شخصية تعد بلا شك من بين الأبرز في عالم الفن خلال القرن التاسع عشر.