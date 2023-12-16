سرقة تمثال طوله 4 أمتار للفنان العالمى فان جوخ في هولندا

(MENAFN
- Youm7) ذكرت قناة RTV Drenthe الهولندية أن تمثالًا يبلغ طوله 4 أمتار لفنسنت فان جوخ قد سُرق من وسط مدينة أسين فيما يُرجح أنه مزحة نهاية العام وتم نصب التمثال في نهاية ممر كوب فان دي فارت المائي كجزء من معرض لأعمال الفنان في متحف درينتس والذي سيستمر حتى 7 يناير.
ووضع سارقو التمثال نصا مكتوب على قطعة من الورق المقوى وثبتوه على القاعدة الفارغة يقول: "الليلة الماضية شعرت ببعض الخوف، وأنا الآن أضع فرشاتي في مكان آخر".
وقال كيلد فوسجان، مدير النشاط الفنى في وسط المدينة، للإذاعة: "لقد انفجر هاتفي ليس لدينا فكرة تذكر عن مكان وجود التمثال حتى الآن. نحن سعداء بالورقة التي وجدناها في مكان الحادث والتي تخبرنا أنها مزحة، ولكننا نرغب بشدة في استعادة التمثال"
وقال فوسجان إنه قد تكون هناك لقطات بالكاميرا يمكن أن توصل الشرطة إلى الجناة، ولكن إذا كانت هذه حيلة عشية رأس السنة الجديدة، فمن غير المرجح أن تتم إعادة التمثال حتى الأول من يناير.
يذكر أن فنسنت
فان جوخ
رسام وفنان هولندي، ولد في 30 مارس عام 1853 ورحل عن عالمنا عام 1890، وينتمي إلى مدرسة ما بعد الانطباعية في الرسم وعاش فنسنت فان جوخ حياة مضطربة، مليئة بالمصاعب والمشاكل النفسية، لكنه ترك إرثا من اللوحات يساوى ملايين الدولارات وتراثا ثابتا فى المخيلة البشرية عن شخصية تعد بلا شك من بين الأبرز في عالم الفن خلال القرن التاسع عشر.
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