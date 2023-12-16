ماذا يقرأ الغرب؟.. الجناح الرابع الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

رواية الجناح الرابع

جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

رواية الجناح الرابع رواية لهب الحديد

جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،

وتدور أحداث الرواية حول امراة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.

رواية لهب الحديد رواية "تبادل"

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح الآن شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم، والذى يتعرض لمؤامرة شريرة.

رواية تبادل متجر بقالة السماء والأرض

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية متجر بقالة السماء والأرض بواسطة جيمس ماكبرايد، وفيها تعود الأسرار التي يحتفظ بها سكان أحد الأحياء المتهدمة إلى الحياة عندما يتم العثور على هيكل عظمي في قاع البئر.

رواية بقالة السمك







