ماذا يقرأ الغرب؟.. الجناح الرابع الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
رواية الجناح الرابع
جاءت فى المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
رواية الجناح الرابع رواية لهب الحديد
جاءت في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
وتدور أحداث الرواية حول امراة يطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.
رواية لهب الحديد رواية "تبادل"
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح الآن شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم، والذى يتعرض لمؤامرة شريرة.
رواية تبادل متجر بقالة السماء والأرض
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية متجر بقالة السماء والأرض بواسطة جيمس ماكبرايد، وفيها تعود الأسرار التي يحتفظ بها سكان أحد الأحياء المتهدمة إلى الحياة عندما يتم العثور على هيكل عظمي في قاع البئر.
رواية بقالة السمك
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