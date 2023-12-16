جون فوس: جائزة نوبل لا تضمن الخلود ولم أتوقع الفوز بها الجزء الأول

(MENAFN
- Youm7) يرفض الكاتب النرويجى الفائز مؤخرًا بجائزة نوبل جون فو "يون فوسه" من العمر 64 عامًا "95% أو أكثر" من طلبات إجراء الحوارات، لكنه أجرى مؤخرا حوارا مع صحيفة الباييس الإسبانية، بعد وقت قصير من حفل جائزة نوبل في الأدب.
جون فوس كاتب مسرحي وشاعر وروائي له مجموعة كبيرة من الأعمال فهناك ما يقرب من 40 رواية ومجموعة قصصية باسمه، إلى جانب 13 ديوانًا شعريًا وبعض كتب الأطفال وعادةً ما تُعتبر المجلدات الثلاثة من كتاب علم السبت هي أهم أعماله، وقد نُشر الجزء الأخير في عام 2021 وإلى نص الحوار الذى أجرته الباييس الإسبانية مع الكاتب النرويجي
في البداية مبروك عليك الجائزة، كيف كان شعورك؟
-شكرًا. لقد كنت على قائمة المرشحين منذ حوالي 10 سنوات وعلى قوائم المراهنة عدة مرات. لقد كنت دائمًا منتبهًا للإعلان، ومتحمسًا للغاية، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر... لكنني لم أفز أبدًا، هذا العام، كنت متأكدًا من أنني لن أكون أنا. كانت مفاجأة. في ذلك اليوم من شهر أكتوبر، كنت أقود سيارتي بالقرب من مدينتي، الواقعة شمال بيرجن، في غرب النرويج، حيث نشأت وفجأة، رأيت رقمًا يرن على الهاتف يبدأ بـ +46، رمز السويد.
وعندها عرفت أنك فائز بجائزة نوبل؟
-لا، لقد اعتقدت أنه كان هناك شخص يتصل بي من السويد! لا أعلم، ربما وكيل أعمالي. ولكن، بالطبع، بسبب التاريخ والوقت وبسبب رقم الهاتف أدركت أنه من الممكن أن تكون الأكاديمية السويدية أيضًا، وفي الواقع، كان المتصل "ماتس مالم"، السكرتير الدائم للأكاديمية.
ماذا تعني لك هذه الجائزة؟
-عندما علمت بفوزى بجائزة نوبل، شعرت بالسعادة، السعادة الحقيقية، ثم شعرت أيضًا بالخوف قليلاً بسبب كل ما سيأتى بعد الفوز.
كان لدى والدتي مجموعة من روايات الفائزين بجائزة نوبل في المنزل. عندما نظرت وجدت العديد من الأسماء لم تدق حتى الجرس، فما رأيك فيمن نسيتهم الجائزة؟
-المنسيون كثر وبعضهم من السنوات الأولى للجائزة على سبيل المثال، في عام 1903، ذهبت الجائزة إلى النرويجي بيورنشتيرن بيورنسون وليس إلى معاصره الأكثر شهرة، هنريك إبسن. لقد كتب بطريقة أكثر مثالية، كما أراد ألفريد نوبل.
ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور أليس كذلك؟
-عندما أنظر إلى القائمة "الفائزين السابقين"، أرى العديد من المؤلفين المهمين بالنسبة لي. أرى فولكنر. أرى بيكيت. أرى بيتر هاندكه. أو بيرانديللو وميترلينك، إذا كنا نتحدث عن الكتاب المسرحيين. إنه مزيج من المؤلفين الذين ما زالوا يُقرأون، بالإضافة إلى آخرين تم نسيانهم. والعديد من المؤلفين الذين أقدرهم بشدة لا يحملون جائزة نوبل، مثل لوركا، أو بروست، أو كافكا. الشيء المشترك بينهم أيضًا هو أنهم ماتوا في سن صغيرة جدًا. متوسط عمر الحائز على جائزة نوبل 60 عامًا تقريبًا.
بكلمات أخرى.. هل جائزة نوبل تضمن الخلود؟
- لا، لا، لا. الشيء الوحيد الذي تضمنه هو مكان في قائمة الفائزين ومكان في المجموعة التي احتفظت بها والدتك في المنزل.
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