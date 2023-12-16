جون فوس: جائزة نوبل لا تضمن الخلود ولم أتوقع الفوز بها الجزء الأول

MENAFN - Youm7) يرفض الكاتب النرويجى الفائز مؤخرًا بجائزة نوبل جون فو "يون فوسه" من العمر 64 عامًا "95% أو أكثر" من طلبات إجراء الحوارات، لكنه أجرى مؤخرا حوارا مع صحيفة الباييس الإسبانية، بعد وقت قصير من حفل جائزة نوبل في الأدب.

جون فوس كاتب مسرحي وشاعر وروائي له مجموعة كبيرة من الأعمال فهناك ما يقرب من 40 رواية ومجموعة قصصية باسمه، إلى جانب 13 ديوانًا شعريًا وبعض كتب الأطفال وعادةً ما تُعتبر المجلدات الثلاثة من كتاب علم السبت هي أهم أعماله، وقد نُشر الجزء الأخير في عام 2021 وإلى نص الحوار الذى أجرته الباييس الإسبانية مع الكاتب النرويجي

في البداية مبروك عليك الجائزة، كيف كان شعورك؟

-شكرًا. لقد كنت على قائمة المرشحين منذ حوالي 10 سنوات وعلى قوائم المراهنة عدة مرات. لقد كنت دائمًا منتبهًا للإعلان، ومتحمسًا للغاية، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر... لكنني لم أفز أبدًا، هذا العام، كنت متأكدًا من أنني لن أكون أنا. كانت مفاجأة. في ذلك اليوم من شهر أكتوبر، كنت أقود سيارتي بالقرب من مدينتي، الواقعة شمال بيرجن، في غرب النرويج، حيث نشأت وفجأة، رأيت رقمًا يرن على الهاتف يبدأ بـ +46، رمز السويد.

وعندها عرفت أنك فائز بجائزة نوبل؟

-لا، لقد اعتقدت أنه كان هناك شخص يتصل بي من السويد! لا أعلم، ربما وكيل أعمالي. ولكن، بالطبع، بسبب التاريخ والوقت وبسبب رقم الهاتف أدركت أنه من الممكن أن تكون الأكاديمية السويدية أيضًا، وفي الواقع، كان المتصل "ماتس مالم"، السكرتير الدائم للأكاديمية.

ماذا تعني لك هذه الجائزة؟

-عندما علمت بفوزى بجائزة نوبل، شعرت بالسعادة، السعادة الحقيقية، ثم شعرت أيضًا بالخوف قليلاً بسبب كل ما سيأتى بعد الفوز.

كان لدى والدتي مجموعة من روايات الفائزين بجائزة نوبل في المنزل. عندما نظرت وجدت العديد من الأسماء لم تدق حتى الجرس، فما رأيك فيمن نسيتهم الجائزة؟

-المنسيون كثر وبعضهم من السنوات الأولى للجائزة على سبيل المثال، في عام 1903، ذهبت الجائزة إلى النرويجي بيورنشتيرن بيورنسون وليس إلى معاصره الأكثر شهرة، هنريك إبسن. لقد كتب بطريقة أكثر مثالية، كما أراد ألفريد نوبل.

ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور أليس كذلك؟

-عندما أنظر إلى القائمة "الفائزين السابقين"، أرى العديد من المؤلفين المهمين بالنسبة لي. أرى فولكنر. أرى بيكيت. أرى بيتر هاندكه. أو بيرانديللو وميترلينك، إذا كنا نتحدث عن الكتاب المسرحيين. إنه مزيج من المؤلفين الذين ما زالوا يُقرأون، بالإضافة إلى آخرين تم نسيانهم. والعديد من المؤلفين الذين أقدرهم بشدة لا يحملون جائزة نوبل، مثل لوركا، أو بروست، أو كافكا. الشيء المشترك بينهم أيضًا هو أنهم ماتوا في سن صغيرة جدًا. متوسط عمر الحائز على جائزة نوبل 60 عامًا تقريبًا.

بكلمات أخرى.. هل جائزة نوبل تضمن الخلود؟

- لا، لا، لا. الشيء الوحيد الذي تضمنه هو مكان في قائمة الفائزين ومكان في المجموعة التي احتفظت بها والدتك في المنزل.