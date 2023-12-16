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فاز بجائزة آرابليت.. الكاتب الليبى إبراهيم الكونى مسيرة عطاء ممتدة

12/16/2023 4:21:18 AM
(MENAFN- Youm7) فاز الأديب الليبي الكبير إبراهيم الكون ي بجائزة آرابليت (2023 ArabLit Story Prize) لأفضل قصة قصيرة عربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، عن قصته "الصحراء حريصة أيضًا" بترجمة المترجمة ديما المعلم.



إبراهيم الكونى، حصل على الليسانس ثم الماجستير في العلوم الأدبية والنقدية عام 1977 من معهد غوركي للآداب بموسكو، وعمل في وظائف صحفية ودبلوماسية عديدة حول العالم، كان آخرها مستشاراً دبلوماسياً في السفارة الليبية في سويسرا.



ألف إبراهيم الكوني 81 كتاباً في مختلف المجالات، وتُرجمَتْ أعماله إلى أكثر من 40 لغة حية، واختارته مجلة لير الفرنسية كأحد أبرز خمسين روائياً عالمياً معاصراً.



ويتقن الكوني ثماني لغات، هي: العربية، والطارقية، والروسية، والإنجليزية، والبولندية، والألمانية، والإسبانية، واللاتينية.




وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية في أوروبا وأمريكا واليابان، ما نتج عنه أن أصبحت أعماله تدرس في المناهج في جامعات عديدة مثل السوربون، وجامعة طوكيو، وجامعة جورج تاون، وتعتمد كمادة مرجعية للدراسات البحثية لنيل الدرجات العلمية.



حصل إبراهيم الكوني على جوائز عديدة على المستوى الإقليمي والدولي، من بينها جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2008.



ووضع السويسريون اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات التي تقيم على أراضيهم وهو الكاتب الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا بل الوحيد أيضاً من العالم الثالث في هذا الكتاب، كما اصطحبه رئيس سويسرا معه في واحدة من أبرز المحطات الثقافية، حيث كان أول أجنبي يجرى اختياره عضو شرف في وفد يرأسه الرئيس السويسري سنة 1998 م عندما كانت سويسرا ضيف شرف في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في اليوبيل الخمسين، أو العيد الذهبي.














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