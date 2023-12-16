Saturday, 16 December 2023 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد إيقاف أسطولها من السيارات ذاتية القيادة.. شركة أمريكية تسرح ربع موظفيها

12/16/2023 4:21:15 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن Cruise وهي شركة متخصص في سيارات الأجرة ذاتية القيادة ، ستقوم بتسريح ما يقرب من ربع موظفيها أو 900 عامل، بعد إيقاف أسطولها عن العمل ردًا على حادث متعلق بإحدي سيارتها ذاتية القيادة، وفقا لتقرير theverge.



وبعد الحادث، قامت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا بتعليق تصريح كروز لتشغيل السيارات ذاتية القيادة في الولاية، ثم أوقفت الشركة أسطولها بالكامل على الصعيد الوطني.



وقد ترك العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين الشركة، بما في ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي كايل فوجت والرئيس التنفيذي للمنتجات دان كان، بما في ذلك كبير المسئولين القانونيين والسياسيين جيف بليش ونائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية ديفيد إسترادا وتم إقالة تسعة مسؤولين تنفيذيين آخرين.


وقال متحدث باسم الشركة إن الموظفين المتأثرين كانوا في المقام الأول في قسم العمليات التجارية بالشركة، بالإضافة إلى وظائف الشركة ذات الصلة وأضافت أن الأولوية القصوى للشركة كانت "فعل الصواب" تجاه هؤلاء العمال المغادرين.
















MENAFN16122023000132011024ID1107606330

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث