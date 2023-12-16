3 مميزات جديدة طرحها واتساب لمستخدمي أيفون؟ جربها الآن

(MENAFN
- Youm7) طرح تطبيق WhatsApp عدد من المميزات الجدي لمستخدمى أيفون، حيث بدأ التطبيق المملوك لـ Meta في طرح الرسائل المثبتة، وميزة صحة الاتصال لمكالمات الفيديو، وخيار "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية، وفيما يلى نعرض أبرزهم كما يلى: - خاصية الرسائل المثبتة
يقدم تطبيق WhatsApp ميزة تسمح للمستخدمين بتثبيت الرسائل في الدردشات الجماعية لجميع الأعضاء الحاليين، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم الدقيق في المدة التي تظل فيها الرسالة معروضة بشكل بارز في محادثاتهم، مما يوفر ثلاثة خيارات مميزة للمدة: 24 ساعة، و7 أيام، و30 يومًا.
والأهم من ذلك، أن المستخدمين يحتفظون بالمرونة اللازمة لرفض الرسالة المثبتة في أي وقت، بغض النظر عن المدة المختارة. ميزة صحة الاتصال لمكالمات الفيديو
يقدم تطبيق WhatsApp ميزة تتيح للمستخدمين تقييم صحة الاتصال أثناء مكالمة الفيديو، ولبدء ذلك، يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط لفترة طويلة على المربع الخاص بهم، مما يكشف عن تعليقات في الوقت الفعلي حول جودة اتصال مكالمات الفيديو الخاصة بهم.
"العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية
هناك تحسين آخر جدير بالملاحظة على النظام الأساسي يتضمن القدرة على إرسال رسائل صوتية مع تمكين خيار "العرض مرة واحدة"، وباستخدام هذه الميزة، يتم منع المستلمين من مشاركة الرسالة الصوتية أو إعادة توجيهها أو نسخها أو حفظها أو تسجيلها، وتقدم هذه الإضافة طبقة إضافية من الخصوصية والأمان، مما يضمن بقاء المحتوى المشترك حصريًا للمستلم لفتحة واحدة.
طرح تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة تنبيهات القنوات لمختبري النسخة التجريبية، ووفقًا لـ WABetaInfo، أصدر WhatsApp ميزة تنبيهات القناة لمختبري الإصدار التجريبي من Android.
وفقًا للتقرير، تسعى الميزة الأحدث إلى تحسين تجربة مستخدم القناة من خلال توفير معلومات في الوقت الفعلي حول تعليق قناتهم، ويمكن لمسؤولي القناة الاستفادة من ميزة تنبيهات القناة لتلقي إشعارات حول الانتهاكات المحتملة لسياسات واتساب، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار طلب مراجعة لتعليقهم مباشرةً من خلال شاشة تنبيهات القناة.
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