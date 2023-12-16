3 مميزات جديدة طرحها واتساب لمستخدمي أيفون؟ جربها الآن

MENAFN - Youm7) طرح تطبيق WhatsApp عدد من المميزات الجدي لمستخدمى أيفون، حيث بدأ التطبيق المملوك لـ Meta في طرح الرسائل المثبتة، وميزة صحة الاتصال لمكالمات الفيديو، وخيار "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية، وفيما يلى نعرض أبرزهم كما يلى: - خاصية الرسائل المثبتة

يقدم تطبيق WhatsApp ميزة تسمح للمستخدمين بتثبيت الرسائل في الدردشات الجماعية لجميع الأعضاء الحاليين، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم الدقيق في المدة التي تظل فيها الرسالة معروضة بشكل بارز في محادثاتهم، مما يوفر ثلاثة خيارات مميزة للمدة: 24 ساعة، و7 أيام، و30 يومًا.

والأهم من ذلك، أن المستخدمين يحتفظون بالمرونة اللازمة لرفض الرسالة المثبتة في أي وقت، بغض النظر عن المدة المختارة. ميزة صحة الاتصال لمكالمات الفيديو

يقدم تطبيق WhatsApp ميزة تتيح للمستخدمين تقييم صحة الاتصال أثناء مكالمة الفيديو، ولبدء ذلك، يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط لفترة طويلة على المربع الخاص بهم، مما يكشف عن تعليقات في الوقت الفعلي حول جودة اتصال مكالمات الفيديو الخاصة بهم.

"العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية هناك تحسين آخر جدير بالملاحظة على النظام الأساسي يتضمن القدرة على إرسال رسائل صوتية مع تمكين خيار "العرض مرة واحدة"، وباستخدام هذه الميزة، يتم منع المستلمين من مشاركة الرسالة الصوتية أو إعادة توجيهها أو نسخها أو حفظها أو تسجيلها، وتقدم هذه الإضافة طبقة إضافية من الخصوصية والأمان، مما يضمن بقاء المحتوى المشترك حصريًا للمستلم لفتحة واحدة.طرح تطبيق WhatsApp مؤخرًا ميزة تنبيهات القنوات لمختبري النسخة التجريبية، ووفقًا لـ WABetaInfo، أصدر WhatsApp ميزة تنبيهات القناة لمختبري الإصدار التجريبي من Android.وفقًا للتقرير، تسعى الميزة الأحدث إلى تحسين تجربة مستخدم القناة من خلال توفير معلومات في الوقت الفعلي حول تعليق قناتهم، ويمكن لمسؤولي القناة الاستفادة من ميزة تنبيهات القناة لتلقي إشعارات حول الانتهاكات المحتملة لسياسات واتساب، بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمسؤولين خيار طلب مراجعة لتعليقهم مباشرةً من خلال شاشة تنبيهات القناة.