دراسة: على البشرية الاستعداد لعواقب الاتصال بالكائنات الفضائية الذكية

(MENAFN
- Youm7) دعت دراسة جديدة البشرية إلى الاستعداد لمواجهة كائنات ذكية خارج كوكب الأرض ، وتحمل العواقب الاجتماعية المحتملة لمثل هذا الاتصال.
وتعتمد عواقب الاتصال الأول بشدة على الطريقة التي يحدث بها ، وتقدم الورقة وجهة نظر مفادها أن الاتصال الأول بحياة فضائية يشكل مخاطر كبيرة على البشرية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا إجراء حدث الاتصال الأول دون الاعتراف به ثقافيًا، وفقا لتقرير سبيس .
ويرأس هذه الورقة البحثية الجديدة المثيرة للاهتمام أندرياس أنطون من معهد المناطق الحدودية لعلم النفس والصحة العقلية في فرايبورج بألمانيا. السيناريوهات
يقدم أنطون وزملاؤه مجموعة من السيناريوهات:
. سيناريو الإشارة هو أساس برامج SETI (البحث عن ذكاء خارج الأرض)، حيث يبحث علماء الفلك الراديوي عن علامات الحضارات الفضائية، ويفترض أن التلسكوبات الراديوية يمكنها التقاط إشارات اصطناعية من أقاصي الفضاء.
. يتصور technosignature السيناريو أن التلسكوبات القوية في المستقبل سوف تجد أدلة على تكنولوجيا خارج كوكب الأرض في الماضي أو الحاضر.
. يفترض سيناريو القطعة الأثرية أنه يومًا ما، في مكان ما في نظامنا الشمسي< a i=4> (أو حتى على الأرض نفسها)، سنصادف بقايا مادية مثل مسبار فضائي لحضارة خارج كوكب الأرض.
. يتضمن سيناريو المواجهة ظهور مركبة فضائية غريبة في الفضاء القريب من الأرض، وهو ما يمكن افتراضه بناءً على مناورات طيرانها أو غيرها يتم التحكم في الأفعال بواسطة الذكاء، سواء كان بيولوجيًا أو اصطناعيًا.
كائنات بيولوجية أم ذكاء اصطناعي؟
تشير الورقة إلى أن احتمال حدوث سيناريو اللقاء يثير سؤالاً مهمًا: ما إذا كانت التكنولوجيا الفضائية يتم التحكم فيها من خلال شكل من أشكال الحياة البيولوجية أو الذكاء الاصطناعي.
و كتب أنطون والمؤلفون المشاركون ورقتهم ، نعتقد أن شكل الحياة البيولوجية يمكن أن يسبب قدرًا أكبر من القلق، حيث أن السؤال المباشر سيكون ما هو "هذا"؟
كما أنها تتضمن افتراضًا داخليًا مفاده أن لديهم قاعدة قريبة نسبيًا أو لديهم سفر فائق السرعة (ربما أسرع من الضوء) وبالتالي سيكونون متقدمين علينا كثيرًا تقنياً».
وأضافوا ، ومع ذلك فإن مسألة ما إذا كان اللقاء مع شكل من أشكال الحياة البيولوجية أو مع مبعوثي الحضارة الآلية يمكن أن يظل دون حل لفترة طويلة.»
كن مستعدًا
ويختتم البحث بالاعتراف بأنه كلما زادت معرفتنا عن الكون وكلما توغلنا في الكون من خلال أنشطتنا البحثية الخاصة، "كلما زادت احتمالية مواجهتنا لحضارات غريبة أو إشاراتها أو تراثها.
في هذه الحالة، يقترح الباحثون أن البشرية بحاجة إلى الاستعداد كمجتمع عالمي لهذا السيناريو.
"في المجال السياسي، فإن مسألة كيفية التعامل مع هذا الاكتشاف والتواصل المحتمل مع حضارات خارج كوكب الأرض من شأنها أن تؤدي إلى خطاب عالمي، ويكتبون في الورقة "إن التعاون الدولي سيكون ضرورياً لوضع نهج موحد للتعامل مع هذا الواقع الجديد.
و هذه الورقة البحثية جاءت
بعنوان "لقاء كائنات فضائية: سيناريوهات الاتصال الأول من منظور علم الاجتماع الخارجي.
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