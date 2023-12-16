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دراسة: على البشرية الاستعداد لعواقب الاتصال بالكائنات الفضائية الذكية

12/16/2023 4:21:15 AM
(MENAFN- Youm7) دعت دراسة جديدة البشرية إلى الاستعداد لمواجهة كائنات ذكية خارج كوكب الأرض ، وتحمل العواقب الاجتماعية المحتملة لمثل هذا الاتصال.
وتعتمد عواقب الاتصال الأول بشدة على الطريقة التي يحدث بها ، وتقدم الورقة وجهة نظر مفادها أن الاتصال الأول بحياة فضائية يشكل مخاطر كبيرة على البشرية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضًا إجراء حدث الاتصال الأول دون الاعتراف به ثقافيًا، وفقا لتقرير سبيس .

ويرأس هذه الورقة البحثية الجديدة المثيرة للاهتمام أندرياس أنطون من معهد المناطق الحدودية لعلم النفس والصحة العقلية في فرايبورج بألمانيا. السيناريوهات يقدم أنطون وزملاؤه مجموعة من السيناريوهات:
. سيناريو الإشارة هو أساس برامج SETI (البحث عن ذكاء خارج الأرض)، حيث يبحث علماء الفلك الراديوي عن علامات الحضارات الفضائية، ويفترض أن التلسكوبات الراديوية يمكنها التقاط إشارات اصطناعية من أقاصي الفضاء.
. يتصور technosignature السيناريو أن التلسكوبات القوية في المستقبل سوف تجد أدلة على تكنولوجيا خارج كوكب الأرض في الماضي أو الحاضر.
. يفترض سيناريو القطعة الأثرية أنه يومًا ما، في مكان ما في نظامنا الشمسي< a i=4> (أو حتى على الأرض نفسها)، سنصادف بقايا مادية مثل مسبار فضائي لحضارة خارج كوكب الأرض.
. يتضمن سيناريو المواجهة ظهور مركبة فضائية غريبة في الفضاء القريب من الأرض، وهو ما يمكن افتراضه بناءً على مناورات طيرانها أو غيرها يتم التحكم في الأفعال بواسطة الذكاء، سواء كان بيولوجيًا أو اصطناعيًا.
كائنات بيولوجية أم ذكاء اصطناعي؟

تشير الورقة إلى أن احتمال حدوث سيناريو اللقاء يثير سؤالاً مهمًا: ما إذا كانت التكنولوجيا الفضائية يتم التحكم فيها من خلال شكل من أشكال الحياة البيولوجية أو الذكاء الاصطناعي.

و كتب أنطون والمؤلفون المشاركون ورقتهم ، نعتقد أن شكل الحياة البيولوجية يمكن أن يسبب قدرًا أكبر من القلق، حيث أن السؤال المباشر سيكون ما هو "هذا"؟
كما أنها تتضمن افتراضًا داخليًا مفاده أن لديهم قاعدة قريبة نسبيًا أو لديهم سفر فائق السرعة (ربما أسرع من الضوء) وبالتالي سيكونون متقدمين علينا كثيرًا تقنياً».
وأضافوا ، ومع ذلك فإن مسألة ما إذا كان اللقاء مع شكل من أشكال الحياة البيولوجية أو مع مبعوثي الحضارة الآلية يمكن أن يظل دون حل لفترة طويلة.»
كن مستعدًا

ويختتم البحث بالاعتراف بأنه كلما زادت معرفتنا عن الكون وكلما توغلنا في الكون من خلال أنشطتنا البحثية الخاصة، "كلما زادت احتمالية مواجهتنا لحضارات غريبة أو إشاراتها أو تراثها.

في هذه الحالة، يقترح الباحثون أن البشرية بحاجة إلى الاستعداد كمجتمع عالمي لهذا السيناريو.
"في المجال السياسي، فإن مسألة كيفية التعامل مع هذا الاكتشاف والتواصل المحتمل مع حضارات خارج كوكب الأرض من شأنها أن تؤدي إلى خطاب عالمي، ويكتبون في الورقة "إن التعاون الدولي سيكون ضرورياً لوضع نهج موحد للتعامل مع هذا الواقع الجديد.
و هذه الورقة البحثية جاءت
بعنوان "لقاء كائنات فضائية: سيناريوهات الاتصال الأول من منظور علم الاجتماع الخارجي.







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