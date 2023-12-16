4 أسباب تجعل إغلاق التطبيقات المفتوحة على موبايلك الآيفون ملوش لازمة

MENAFN - Youm7) كان مستخدمو iPhone معتادين لسنوات على الاعتقاد بأن إغلاق التطبيقات المفتوحة يعد خطوة حاسمة في الحفاظ على عمر البطارية وتعزيز الأداء، ومع ذلك تشير التطورات الأخيرة في تقنية iOS إلى أن هذا قد لا يكون هو الحال.وفي الواقع، قد يؤدي إغلاق التطبيقات المفتوحة بشكل متكرر إلى ضرر أكثر من نفعه، وفيما يلى نعرض الأسباب:نظام iOS يعرف ما يفعله

تقوم أبل بإجراء تحسينات على نظام التشغيل iOS كل عام وتضمن أن تكون التجربة سلسة وسريعة، حيث يضمن نظام التشغيل iOS أن أجهزة iPhone الحديثة تدير الذاكرة بكفاءة، حيث تقوم تلقائيًا بتعليق التطبيقات غير النشطة في الخلفية لمنعها من استهلاك الموارد، وتسمح هذه الحالة "المجمدة" باستئناف التطبيق بسرعة عند إعادة تشغيله، دون التأثير على الأداء أو عمر البطارية.

لا يحفظ عمر البطارية

وخلافًا للتصور العام، فإن إغلاق التطبيقات وإعادة فتحها بشكل متكرر يمكن أن يستهلك طاقة البطارية أكثر من تركها مفتوحة في الخلفية، وذلك لأن تشغيل التطبيق يتطلب دفعة كبيرة من الطاقة لتحميل موارده وبياناته، في حين أن التطبيق الموقوف يستهلك الحد الأدنى من الطاقة.

لذلك، في المرة القادمة التي تريد فيها توفير طاقة البطارية وتعتقد أن إغلاق التطبيقات في الخلفية سيساعدك، فكر مرة أخرى، حيث قد يؤدي ذلك في النهاية إلى استنزاف البطارية.

يظل محتوى التطبيق محدثًا

تعتمد العديد من التطبيقات مثل البريد الإلكتروني والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي على تحديث التطبيقات في الخلفية لتقديم التحديثات والإشعارات في الوقت المناسب، قد يؤدي إغلاق هذه التطبيقات إلى منعها من جلب محتوى جديد، مما يتطلب منك تحديثها يدويًا لاحقًا، الأمر الذي قد يكون أكثر استنزافًا.

تعدد المهام أفضل

إذا كنت تقوم بالتبديل بين تطبيقات متعددة بشكل متكرر، فإن إغلاقها لن يؤدي إلا إلى إبطاء سير عملك. يتيح توفرها بسهولة في الخلفية إمكانية التبديل بشكل أسرع وتجربة مستخدم أكثر سلاسة.

إذن، متى يجب عليك إغلاق التطبيقات؟على الرغم من أن إغلاق التطبيقات ليس ضروريًا دائمًا، إلا أن هناك بعض المواقف التي قد يكون من المفيد فيها:قد تكون هناك حالات يسبب لك فيها أحد التطبيقات بعض المشاكل. على سبيل المثال، إذا كان أحد التطبيقات يتأخر أو يتجمد أو يعمل بشكل غير منتظم، فإن إغلاقه وإعادة تشغيله قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حل المشكلة.في حالة اقتراب سعة تخزين iPhone لديك، يمكن أن يؤدي إغلاق التطبيقات غير المستخدمة إلى تحرير بعض المساحة مؤقتًا. لكن هذا حل مؤقت. إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية.هذا مخصص لأولئك - وينبغي أن يكون معظم الناس كذلك - الذين يشعرون بجنون العظمة بشأن خصوصيتهم، إذا كنت قلقًا بشأن وصول أحد التطبيقات إلى بياناتك في الخلفية، فسيؤدي إغلاقه إلى إنهاء وصوله.