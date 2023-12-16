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وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

12/16/2023 4:19:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي، يوم امس الجمعة، الشاعر والأديب ورجل الأعمال عبد العزيز سعود البابطين عن عمر ناهز 87 عاما، ونعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت.

وجاء في بيان للمجلس أن الراحل "من أبرز رجال الثقافة والشعر في المشهد الثقافي الكويتي والعربي، إذا إنه أصدر عدة دواوين شعرية، كما أنه ترأس مجموعة البابطين للإبداع الشعري، وتقلد عددا من المناصب في عدد من المؤسسات التعليمية والأدبية في الوطن العربي".

أصدر البابطين ديوانه الأول عام 1995 بعنوان "بوح البوادي"، بينما جاء ديوانه الثاني في عام 2004 بعنوان "مسافر في القفار". أما ديوانه الثالث الذي صدر عام 2017 فحمل عنوان "أغنيات الفيافي".

وأصدر كتابا عام 2017 بعنوان "تأملات من أجل السلام" باللغتين العربية والإنجليزية.

وأسس عام 1989 مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية التي انطلقت من القاهرة تحت اسم "مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري" باعتبارها مؤسسة ثقافية غير ربحية تمنح جوائز للشعراء وتصدر دواوين أدبية.

وحصل على الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات منها الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة اليرموك الأردنية عام 2001 والدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة جوي في قرغيزستان عام 2002 والدكتوراه الفخرية من جامعة الكويت عام 2015 تقديرا لإسهاماته المادية وجهوده الأدبية والأكاديمية لنشر اللغة العربية.

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