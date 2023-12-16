محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة ويكشف السبب (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من حفل مهرجان الجونة لمحمود حميدة قال فيه: من خلال قصص اليأس نؤكد على صمود الشعب العربي، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية في وجه الظلام.



وقال محمود حميدة، على مسرح مهرجان الجونة السينمائي: أقف اليوم أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعًا وهي مسئولية تسليط الأضواء على أكثر أوقات الإنسانية ظلامًا، فنحن كصناع ومبدعين ومحركو مشاعر وناقلو حقيقة نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب لأننا روات القصص غير المروية وحاملو الحقائق غير المريحة، ومن قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع.





وتابع محمود حميدة: لدينا القدرة على أن نكون محفزين على التغيير، لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية، ولكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء، فلتكن أفلامنا من شهادة على صمود الروح الإنسانية وأملا في وجه الظلام، السيدات والسادة وأشكركم على الحضور.



وأضاف محمود حميدة: مكتوب في الورق أن أطلب منكم الوقوف دقيقة حداد، ولكن أنا مش هطلب ده لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع عن النسيان وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريد أن تنسوا.



وانطلقت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بدون أجواء احتفالية، حيث تنطلق هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان نافذة على فلسطين والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين، ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن. -وكالات