رامي صبري منتقدا من يطالب بإلغاء الحفلات: فلسطين طول عمرها بتموت (فيديو)



رد رامي صبري على هذه الانتقادات جاء بطريقة غير متوقعة، حيث كان في حمام السباحة وأشار إلى أنه يتفاعل مع التعليقات التي وصلته بشكل شخصي. قال في بثه المباشر:“بشوف تعليقات لما باجي أنزل فيديو الأسبوعين اللي فاتوا على حفلات حضرناها بشوف تعليقات غريبة، مش فاهم ز إنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب”.

وأضاف:“فلسطين بتموت من قبل ما إحنا نيجي في الدنيا يعني نعمل إيه أه لازم نقف ونعمل اللي علينا وممكن نغني وندفع فلوس ليهم ونتضامن لكن نوقف شغلنا هنعمل إيه؟ هل إنت مش بتتفرج على الماتشات اللي شغاله مش بتدفع فلوس تروح تتفرج في الاستاد على الزمالك والأهلي مش بتتفرج على ليفربول ومحمد صلاح، مش بتخرج وتعيش حياتك؟ طيب بتخرج ليه طالما فلسطين بتضرب وبتموت يعني هنموت إحنا كمان”.



وأكد صبري أن قضية فلسطين لا تقف إذا توقف الفنانون عن الغناء، ورفض فكرة توقفه عن العمل الفني بسبب الأوضاع الراهنة. وقال:“مش موضوع رزق مفيش حاجة في المزيكا اسمها كده إحنا كاتبين عقود وشروط جزائية كبيرة، هل نقف عشان نبقى كويسين من وجهة نظركم مش دا التضامن، ما ممكن نعمل حفلة وادفع عائدها لفلسطين، قضية فلسطين مش هتقف لو أنا بطلت غناء”.



يُذكر أن رامي صبري شارك مؤخرًا في حفل“ليلة الدموع” في موسم الرياض، وكان قد ألغى حفله في الأردن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.