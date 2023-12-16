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شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

12/16/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطينيون، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.
كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.
وذكرت وزارة الصحة، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العداون الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي بلغ 18,700 شهيد، غالبيتهم (70%) من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين.-(وفا)

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