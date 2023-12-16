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الجيش الأمريكي: الحوثيون شنوا 3 هجمات وأصابوا سفينة شحن

12/16/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة بأن طائرة مسيرة حوثية استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

ووفقا للقيادة المركزية، انطلقت الطائرة المسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، واستهدفت سفينة شحن سيارات تحمل علم ليبيريا التي وجهت نداء استغاثة يفيد بأن طاقمها يكافح حريقا سببه الهجوم.

وأضاف البيان أنه إلى جانب الطائرة المسيرة أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أصاب أحدهما السفينة.

وذكرت القيادة المركزية أن "الحوثيين أطلقوا تحذيرا ضد سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تتجه شمالا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددوا بمهاجمتها".

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من قبل أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأخيرة هي دليل آخر على الخطر الكبير على الشحن الدولي الناجم عن هذه الأعمال الحوثية".

وأعلن المتحدث باسم حركة انصار الله الحوثية في اليمن، الجمعة، استهداف سفينتين كانتا متوجهتين إلى إسرائيل.

وهدد الحوثيون يوم الثلاثاء بتصعيد هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وفي الأيام الأخيرة، هددوا بمهاجمة أي سفينة يعتقدون أنها متوجهة إلى إسرائيل أو قادمة منها. وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال الحوثيون إنهم اختطفوا سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

واتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية عن الحادث، ونفت أن تكون السفينة إسرائيلية.-(روسيا اليوم)

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