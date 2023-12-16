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“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أصدرها نجل الشهيد سامر أبو دقة قبل استشهاده (فيديو)

12/16/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للطفل زين أبو دقة وهو نجل مصور قناة الجزيرة الفضائية، سامر أبو دقة، الذي استشهد، ليلة أمس الجمعة، خلال تغطيته الإعلامية للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


الأغنية التي تحمل اسم“يابا مشتاق” أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

يذكر ان الطفل أبو دقة يعيش مع والدته وإخوته في بلجيكا، وعُرف باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.


الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام. -وكالات

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