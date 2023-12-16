“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أصدرها نجل الشهيد سامر أبو دقة قبل استشهاده (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية للطفل زين أبو دقة وهو نجل مصور قناة الجزيرة الفضائية، سامر أبو دقة، الذي استشهد، ليلة أمس الجمعة، خلال تغطيته الإعلامية للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
الأغنية التي تحمل اسم“يابا مشتاق” أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.
يذكر ان الطفل أبو دقة يعيش مع والدته وإخوته في بلجيكا، وعُرف باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.
الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام. -وكالات
اقرأ أيضاً:
استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خان يونس
MENAFN16122023000072011014ID1107606315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.