“يابا مشتاق عذبني الفراق”.. أغنية أصدرها نجل الشهيد سامر أبو دقة قبل استشهاده (فيديو)



الأغنية التي تحمل اسم“يابا مشتاق” أهداها زين لوالده سامر أبو دقة قبل عامين ليعبر فيها عن اشتياقه له.

يذكر ان الطفل أبو دقة يعيش مع والدته وإخوته في بلجيكا، وعُرف باهتمامه بنشر الأغاني الوطنية، التي تتحدث عن فلسطين والصمود.



الشهيد سامر أبو دقة هو أب لثلاثة أولاد وبنت، من سكان بلدة عبسان الكبيرة في قطاع غزة، ويعمل مصورا لصالح قناة الجزيرة الفضائية منذ عدة أعوام. -وكالات

اقرأ أيضاً:

استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خان يونس