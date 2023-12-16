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متظاهرون يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس تضامناً مع غزة (فيديو)

12/16/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خرج مئات المتظاهرين في مسيرة بالشوارع المؤدية إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعوا شعارات غاضبة من المجازر المرتكبة في القطاع.


تسبب هذا التحرك الذي رفع شعار "دعوا غزة تعيش" في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة بقطاع غزة.


وسائل إعلام أمريكية أوضحت أن المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قاموا بإغلاق حركة المرور بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي، وذلك بعد أيام من مظاهرات تسببت بإغلاق الطريق السريع 110 خلال وقت الذروة.


صحيفة "Los Angeles Times" قالت إنه في حوالي الساعة 4:30 مساءً، تجمع حوالي 200 متظاهر في شارع جنوب سيبولفيدا وشارع 92، شمال مدخل المطار مباشرة، وبدأوا في السير نحو مطار لوس أنجلوس. وهتفوا: "دعوا غزة تعيش"، وحملوا لافتة طولها 30 قدماً تحمل هذه الكلمات الثلاث.


إلى ذلك، قدم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن حجم "الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة"، ووضع هذه الأزمة على جدول الأعمال ومناقشتها في مجلس الشيوخ.

بحسب بيان نشره الجمعة، طالب ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، في مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشيوخ، بتناول الأزمة في غزة بكافة أبعادها ومناقشتها أمام الرأي العام، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.


كما قال إن "هذه كارثة إنسانية، وهي تجري بأموال وقنابل أمريكية. يجب علينا مواجهة هذه الحقيقة، ثم إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال".

فيما طالب ساندرز إدارة بايدن بتقديم تقرير عن حجم الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة، ومناقشة الأزمة القائمة في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ.


إذا تم اعتماد مشروع القانون فسيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن القضية ذات الصلة إلى الكونغرس في غضون 60 يوماً.


وكان ساندرز قد أكد في تصريحات سابقة أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة، وأنه ينبغي إعلان وقف إطلاق النار في القطاع خلال أقرب وقت. -عربي بوست

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