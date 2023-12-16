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المؤرخون الإسرائيليون منقسمون حول تقييم الحرب

12/16/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في الوقت الذي يساند فيه غالبية المواطنين الإسرائيليين جيشهم في حربه الجنونية على قطاع غزة، ويتقبلون الرواية الرسمية بأنها جاءت رداً على ((هجوم حماس الوحشي)) على المدنيين في البلدات اليهودية في غلاف غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انقسم المؤرخون الإسرائيليون على أنفسهم. فانحاز بعضهم إلى الرواية الرسمية، ووقف القسم الآخر بحدة ضدها رافضين مقارنة أي شيء بالنازية ومحذرين من تبعات الكوارث التي تحدثها إسرائيل لأهل قطاع غزة.
وقد عدّ الباحث عوفر اديرت، في صحيفة ((هآرتس))، الخميس، هذا النقاش حيوياً مع أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، إذ إن العشرات من كبار المؤرخين يشاركون فيه ويديرون نقاشاتهم باللغة الإنجليزية، أمام العالم أجمع. والنقاشات تدور بالأساس، في هذه المرحلة، حول مستوى مسؤولية إسرائيل عن الحرب، أو إذا كانت ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة أو إذا كان يمكن مقارنة ((حماس)) فعلاً بالنازيين أو مذبحة 7 أكتوبر بالمحرقة النازية.
وقد فُتح النقاش بين المؤرخين برسالة نُشرت في الشهر الماضي في مجلة ((نيويورك ريفيو أوف بوكس)) الأميركية بعنوان ((رسالة مفتوحة حول إساءة استخدام ذكرى الكارثة))، رفض فيها موقّعو الرسالة التصريحات الإسرائيلية الرسمية التي تصف ((حماس)) وهجومها بالنازية.
وجاء في الرسالة: ((نحن نكتب من أجل التعبير عن الاستياء وخيبة الأمل من زعماء بارزين وشخصيات عامة بارزة، يثيرون ذكرى الكارثة (المحرقة) لشرح الأزمة الحالية في غزة وفي إسرائيل)). وقصدوا بهذه الشخصيات، كما اتضح في الرسالة لاحقاً، كلاً من سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد اردان، الذي وضع رقعة صفراء (وهي الرقعة التي وضعت لتمييز اليهود في زمن النازية الألمانية)، كتب عليها ((هذا لن يتكرر إلى الأبد)) في الجمعية العمومية والرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي قال: إن (((حماس) ارتكبت أعمالاً فظيعة غير مسبوقة منذ الكارثة))، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يردد باستمرار أن (((حماس) هم نازيون جدد)).
ويدعو هؤلاء المؤرخون إلى الامتناع عن التطرق لجرائم ((حماس)) ككارثة ولـ((حماس)) كنازية. وقالوا: إن ((تأثير مثل هذه التصريحات هو تصعيد للخطاب السياسي ونزع الإنسانية عن الفلسطينيين وإخراج الوضع التاريخي عن سياقه)). وأضافوا: ((في المواجهة غير المتناسبة الحالية في غزة فإن هذه التصريحات يتم استخدامها لتبرير ارتكاب جرائم حرب. فإذا تم اعتبار الحرب الحالية معركة بين (أبناء النور) و(أبناء الظلام)، بين (المتنورين) و(البربريين)، بين (اليهود) و(النازيين)، فعندها أي عمل عنيف يتم تبريره على أنه جاء لمنع كارثة أخرى)). وحسب قولهم، فإن هذا الخطاب يشجع إسرائيل على ((قتل آلاف الأبرياء وتدمير بشكل منهجي مدن ومخيمات للاجئين وتحويل معظم السكان في غزة لاجئين)). وحذّر كُتاب المقال من أن استخدام لغة معينة ضد ((حماس)) والفلسطينيين يمكن أن يثير العنصرية والخوف من الإسلام. وقالوا: إن إلصاق شعار ((النازيين الجدد)) برجال ((حماس)) ينسب دوافع لاسامية قاسية لمن يدافع عن حقوق الفلسطينيين.
وقد برز من الموقّعين على الرسالة البروفيسور عومر بارطوف (69 سنة)، الذي وُلد في إسرائيل، وحصل على شهادة الدكتوراه من أكسفورد. ومنذ عام 2000 هو يعلّم التاريخ في جامعة براون في لونغ آيلاند. وقد وقّع على المقال أيضاً كل من البروفيسور عاموس غولدبرغ، رئيس معهد بحوث اليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية في القدس، والبروفسور الون كونفينو، مدير معهد دراسات الكارثة وإبادة الشعب في جامعة ماساشوسيتس امهرست (حفيد عيدا سيرني، من رؤساء الموساد، التي كلفها رئيس الوزراء، ليفي اشكول، سنة 1967 مهمة تهجير أهل غزة إلى الأردن)، والمؤرخ الأميركي كريستوفر براونينغ، مؤلف كتاب ((أناس عاديون)).
وجاء في الرسالة أيضاً، أن المقارنة بين النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وبين إبادة الشعب اليهودي على يد ألمانيا النازية هو ((فشل فكري وأخلاقي ذو تبعات خطيرة. وضمن أمور أخرى هو يطمس العلاقة التاريخية للنزاع: 75 سنة من التهجير و56 سنة من الاحتلال و16 سنة من الحصار على غزة)). وأكدوا على الفرق، حسب رأيهم، بين ((حماس)) والنازية، مشيرين إلى أن ((الرايخ الثالث كان دولة بُنيت على منظومة إرهابية متطرفة، ولفترة طويلة كانت الدولة العظمى العسكرية الأقوى في أوروبا، التي سيطرت على إمبراطورية برية وتبنت سياسة التدمير المطلق ضد اليهود. اليهود في أوروبا وفي شمال أفريقيا لم يشكلوا أي تهديد عسكري على ألمانيا بأي شكل من الأشكال، بل هم كانوا أقلية هشة لا توجد لها أي إمكانية ناجعة للدفاع عن نفسها))، كما كتبوا. ووصفوا ((حماس))، في المقابل، بأنها ((ظاهرة مختلفة كلياً)). وشرحوا: ((قطاع غزة هو أحد الأماكن الأكثر اكتظاظاً وفقراً في العالم، الذي حسب معظم المؤسسات الدولية بقي تحت الاحتلال. وهو يخضع للحصار ويعتمد بشكل كامل على إسرائيل)).
وقال موقّعو الرسالة ضمناً: إن مقارنة أكثر صحة يمكن أن تضع إسرائيل أمام ألمانيا النازية؛ فـ((إسرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة)). وأضافوا: ((الهجوم في 7 أكتوبر رغم وحشيته لم يشكل أي تهديد وجودي لدولة إسرائيل)).
وقد أثارت هذه الرسالة غضباً، وتجند 33 مؤرخاً آخر لكتابة رسالة رد، على رأسهم جيفري هيرف ونورمان غودا، نشروها بعنوان: ((هل تاريخ النازية والكارثة هو نقطة مقارنة مفيدة لجرائم (حماس) أم هو تشبيه كاذب؟)). وقد بدأوا المقال كما يلي: ((في 7 أكتوبر (حماس) ارتكبت ضد إسرائيل حملة متعمدة من القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والاختطاف. هذه لم تكن الكارثة، لكن هذا كان القتل الأكثر جماعية وأهمية بالنسبة لليهود منذ الكارثة. العثور على خصائص مشتركة وفروق بين أحداث تاريخية كان دائماً أمراً حيوياً لفهم الماضي والحاضر. الادعاء بأن (حماس) هي تعبير حالي عن أفكار تقف من وراء إرث طويل من كراهية اليهود والعنصرية والإرهاب، غير مبالغ فيه ولا توجد فيه إساءة استخدام، سواء للتاريخ أو ذكرى الكارثة)).
وخلافاً لأصدقائهم الذين يرفضون كلياً المقارنة بين ((حماس)) والنازية، فقد كتب في هذا المقال بشكل صريح، أنه ((من ناحية فكرية توجد صلة نازية بـ(حماس))). وتحدثوا عن تسرب النازية اللاسامية إلى الشرق الأوسط قبل وأثناء الكارثة، وعن التعاون الذي حصل عليه النازيون من ضباط مسلمين. وتحدثوا عن ((الخلط بين كراهية يهودية – إسلامية وأوروبية)) وقالوا: ((هذا بدأ مع (الإخوان المسلمين) والمفتي الحاج أمين الحسيني، وهو مستمر مع (حماس) التي هي نفسها امتداد لحركة (الإخوان المسلمين))). واقتبس الباحثون من ميثاق ((حماس)) عن ((القضاء على الدولة اليهودية)). ووصفوه بأنه ((مليء بالكراهية الشريرة لليهود من قِبل (الإخوان المسلمين) من جهة، ومن جهة أخرى مليء بنظريات المؤامرة للنازية)).
كما انتقدوا الرواية التاريخية التي تقف من وراء المقال الذي كتبه رفاقهم، والذي يعرض النكبة والاحتلال كخلفية لمذبحة 7 أكتوبر. وكتبوا: ((لا أحد من بيننا يقول إنه لا يوجد لحكومات إسرائيل أي دور في اتخاذ قرارات سيئة في السنوات الأخيرة. لكن من يبحث في الأرشيف عن تاريخ إسرائيل والنزاع العربي - الإسرائيلي لا يمكنه الادعاء بأن إسرائيل فقط هي المذنبة بهذا الوضع)). واستخدم كُتاب المقال مفهوم ((برابرة)) عن ((حماس)) بعد 7 أكتوبر. وأوضحوا بأنه يصف بشكل صحيح جرائم ((حماس)) في ذلك اليوم.
وهاجمت الرسالة ادعاء بارطوف وزملائه بأنه لا يمكن المقارنة بين ((حماس)) والنازيين؛ لأن النازيين خلافاً لـ((حماس)) كانت لهم دولة. وكتبوا: ((توجد لـ(حماس) دولة في غزة منذ 17 سنة، أكثر بخمس سنوات مما حكم النازيون في ألمانيا. ومثل أي ديكتاتورية فإن (حماس) لديها الاحتكار على التشريع والإعلام واستخدام القوة. غزة هي مجتمع مدني أيضاً مهدد من قِبل (حماس). ولكن يوجد فيها أيضاً مؤيدون لـ(حماس). حسب الوثائق الأساسية لـ(حماس)، فان إسرائيل هي أقلية لا تحتمل في العالم الإسلامي)).
وعلى أثر ذلك، ساهم في النقاش باحثون إسرائيليون في الكارثة، من بينهم البروفسور يهودا باور، البروفسور حافي درايفوس، البروفسور دافيد زلبركلينغ من ((يد واسم))، فنشروا رسالة في صحيفة ((جويش كرونيكال)) وكتبوا: ((التاريخ لا يكرر نفسه. وأحداث 7 أكتوبر مهما كانت فظيعة إلا أنها مختلفة عن الكارثة. لا يجب اعتبار (حماس)، مهما كانت آيديولوجيتها القاتلة والفظائع غير المعقولة التي ارتكبتها، استنساخ أرواح حديث للنازيين)).
ولكن هؤلاء الباحثين اختلفوا في نقاط أخرى مع بارطوف وزملائه، وكتبوا أن هناك فروقاً جوهرية بين ((حماس)) وإسرائيل. فـ((حماس)) تهاجم بشكل متعمد المدنيين، في حين أن الجانب الآخر يريد تقليص عدد المصابين المدنيين، حتى لو كانت جهوده، للأسف، لم تنجح دائماً، كما قالوا.
وقد عاد بارطوف لينشر مقالاً آخر في ((نيويورك تايمز)) دعا فيه المؤسسات التي تبحث في الكارثة مثل ((يد واسم)) ومتحف الكارثة في واشنطن إلى التحذير من ((خطاب مليء بالغضب والانتقام))، الذي يؤدي إلى شيطنة الفلسطينيين، والتحذير من تورط إسرائيل في ((جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وإبادة شعب)). واختتم المقال بـ((حتى الآن يوجد لدينا الوقت لوقف إسرائيل عن تحويل هذه الأعمال إبادة شعب)).-(وكالات)

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