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إيران تعدم عميلا للموساد الإسرائيلي

12/16/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن السطات القضائية أعدمت ((عميلا للموساد الإسرائيلي)).
وأوردت وكالة ((إرنا)) الرسمية للأنباء أن عميل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية أُعدم صباح اليوم فى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران .
وجاء في بيان نقلته ((رويترز)) عن الوكالة الإيرانية، أن ((هذا الشخص تواصل مع أجهزة أجنبية، بما في ذلك الموساد، وقام بجمع معلومات سرية، وقدم بالمشاركة مع آخرين وثائق إلى أجهزة أجنبية، بما فيها الموساد)).
ولم تذكر الوكالة اسم الشخص الذي أُعدم.-(وكالات)

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