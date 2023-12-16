إيران تعدم عميلا للموساد الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن السطات القضائية أعدمت ((عميلا للموساد الإسرائيلي)).
وأوردت وكالة ((إرنا)) الرسمية للأنباء أن عميل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية أُعدم صباح اليوم فى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران .
وجاء في بيان نقلته ((رويترز)) عن الوكالة الإيرانية، أن ((هذا الشخص تواصل مع أجهزة أجنبية، بما في ذلك الموساد، وقام بجمع معلومات سرية، وقدم بالمشاركة مع آخرين وثائق إلى أجهزة أجنبية، بما فيها الموساد)).
ولم تذكر الوكالة اسم الشخص الذي أُعدم.-(وكالات)
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