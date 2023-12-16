“ربطوني بالمتفجرات ودفعوني لأحد الأنفاق”.. فلسطيني يكشف كيف استخدمه الاحتلال كدرع بشري



إذ قال حكيم، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، إن الجنود الإسرائيليين كانوا يستخدمونه كدرع بشري أثناء بحثهم عن مقاتلي حماس تحت الأرض. وقال إنه واحد من عشرات الرجال الذين ظهروا في الصور ومقاطع الفيديو مقيدين ومجردين من ملابسهم من قبل القوات الإسرائيلية.



استخدام المعتقلين لدخول أنفاق حماس

يتذكر حكيم الذي أُطلق سراحه قبل 3 أيام، أن أحد الجنود قال له إنه يريد أن يرسله إلى ربه، قبل أن يأخذه إلى نفق حماس. وقال حكيم: "جعلني أرتدي حزاماً مليئاً بالمتفجرات، ووضع كاميرا على رأسي مع حبل حول خصري".



بحسب الفلسطيني، فقد دُفِعَ بعد ذلك إلى داخل النفق وأُمِرَ باستكشافه لمعرفة ما إذا كان هناك أي مقاتلين بالداخل. وأضاف: "كانوا مستعدين لتفجير النفق باستخدام جسدي إذا أظهرت الكاميرا المثبتة على رأسي أي مقاتلين بداخله".

وقال: "كنت متأكداً بنسبة 100% من أنني سأُقتل في تلك اللحظة، لكنهم أخرجوني من النفق عندما لم يجدوا شيئاً بالداخل".



بحسب حكيم، تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاماً لنفس المعاملة. وأضاف أن الصبي الذي كان محتجزاً معه نجا وأُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام.



فيما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى تقضي على حماس. وبحسب ما ورد يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه قتل ما بين ألفين إلى 6 آلاف مقاتل من حماس، الذي يُقدَّر عدد مقاتليها الإجمالي بحوالي 30 ألفاً في غزة. وفي الأيام الأخيرة، بدأت إسرائيل بإغراق أنفاق حماس بمياه البحر، رغم احتمال وجود 130 أسيراً إسرائيلياً.



تجويع إهانة بأسوأ الكلمات

رغم إطلاق سراح حكيم لا يزال شقيقه وأقاربه قيد الأسر لدى الإسرائيليين. قال حكيم: "تركونا بدون طعام لعدة أيام، كانوا يعطوننا الماء للشرب في بعض الأحيان، وكنا نتعرض للإهانة بأسوأ الكلمات التي يمكن أن تخطر على بالنا".



فيما نشرت إسرائيل لقطات لعشرات الأسرى الفلسطينيين شبه العراة قبل أسبوع في شمال قطاع غزة، زاعمةً أنهم مقاتلون من حماس يستسلمون. ومع ذلك قال شهود عيان وفلسطينيون مفرج عنهم وأقارب المعتقلين لموقع Middle East Eye البريطاني إن الرجال كانوا مدنيين.



بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول، إن إدارته وجدت الصور "مزعجة للغاية". وأضاف: "نسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول طبيعة الصور، وبالطبع سبب نشرها للعامة في المقام الأول".



من جهتها، نفت حماس الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول أنها صور لأعضاءٍ أُسِروا من جناحها العسكري، كتائب القسام شمال قطاع غزة.



كما قال حكيم إنه لا هو ولا أي من أقاربه الذين أُسِروا لهم أي علاقة بأي من الجماعات المسلحة في قطاع غزة. وقال إنهم احتُجزوا في ساحة المدرسة في البرد: "استجوبونا بشأن حماس والمقاومة الفلسطينية، وأطلقوا سراح النساء والأطفال فيما أبقوا الرجال".



اختفاء قسري لفلسطينيين بينهم نساء

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الميزان ومؤسسة الحق، وهي منظمات فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء بوضع حد للاختفاء القسري لمئات الفلسطينيين في قطاع غزة، بينهم عشرات النساء والفتيات.



جاء في البيان: "بناء على المعلومات والشهادات التي حصلت عليها فرقنا، تقوم السلطات الإسرائيلية بعمليات اعتقال جماعية منذ عدة أيام، خاصةً في شمال غزة، حيث تعتقل الفلسطينيين من منازلهم أو من مدارس الأونروا".



كما قال محمد لباد، وهو فلسطيني يعيش في الخارج، إنه تمكن من التعرف على أقاربه في صور المعتقلين. وقال: "إنهم يكذبون. لم يشارك أيٌّ من أقاربي الذين يظهرون في الصور في أي نشاط عسكري على الإطلاق". -عربي بوست