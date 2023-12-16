الرئيس الكولومبي يلتقي طلابا فلسطينيين في القصر الرئاسي- (صورة)

MENAFN - Alghad Newspaper) التقى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مع مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، في العاصمة بوغوتا.وجرى اللقاء في القصر الرئاسي، وتوشح بترو بعلم فلسطين الذي قدم له كهدية.وتبادل بيترو أطراف الحديث مع الطلاب، ونشر صورة تجمعه بستة طلاب على منصة“إكس”.





والأربعاء، دعا الرئيس بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التحرك بسرعة من أجل وقف“الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وقال بيترو في تدوينة على“إكس”:“يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.-(الأناضول)