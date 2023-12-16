الرئيس الكولومبي يلتقي طلابا فلسطينيين في القصر الرئاسي- (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مع مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، في العاصمة بوغوتا.
وجرى اللقاء في القصر الرئاسي، وتوشح بترو بعلم فلسطين الذي قدم له كهدية.
وتبادل بيترو أطراف الحديث مع الطلاب، ونشر صورة تجمعه بستة طلاب على منصة“إكس”.
والأربعاء، دعا الرئيس بيترو نظيره الأمريكي جو بايدن إلى التحرك بسرعة من أجل وقف“الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقال بيترو في تدوينة على“إكس”:“يتعين على الرئيس بايدن أن يتحرك بسرعة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.-(الأناضول)
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