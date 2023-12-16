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محتجزة إسرائيلية سابقة: حماس علّمت ابني 250 كلمة بالعربية

12/16/2023 4:19:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت محتجَزة إسرائيلية سابقة لدى المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، أُفرج عنها مؤخراً، إن عناصر المقاومة عاملوها هي وأبناءها الثلاثة الذين كانوا محتجزين معها باحترام، ولم يتعرضوا لأي أذى جسدي أو معاملة سيئة، وفق ما صرّحت به لصحيفة "New York Times" الأمريكية، الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.
المحتجزة السابقة لدى كتائب القسام تشين غولدشتاين-ألموج، التي أُطلق سراحها نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بصفقة لتبادل الأسرى، قالت إنها أجرت أحاديث طويلة مع محتجزيها استمرت لساعات في بعض الأحيان، وأضافت "لقد تحدثنا عن عائلاتنا والخطر الشديد الذي نواجهه جميعنا".


كما أوضحت أنهم كانوا محتجَزين في الأغلب بشقة في غزة، لكن تم نقلهم خلال فترة الاحتجاز -التي استمرت 7 أسابيع- إلى شقق مختلفة وأنفاق ومسجد، وحتى سوبر ماركت مدمَّر على حد تعبيرها، وقالت إنه خلال عمليات نقلها المختلفة كان الوضع مرعباً بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

المحتجزة الإسرائيلية السابقة قالت إن قائد الحراس بدا متعلماً ويتحدث العبرية، وإن الحراس علّموا ابنها 250 كلمة باللغة العربية، لإبقائه مشغولاً وأحضروا له دفتراً للدراسة، وكانوا يناقشونهم بانتظام عما يجب تناوله ويدعونهم إلى المشاركة في الطهي بالمطبخ.

وأكدت غولدشتاين-ألموج أنه قبل إطلاق سراحها قال لها أحد الحراس "لا تعودوا إلى غلاف غزة؛ لأننا عائدون"، وطلب منها الذهاب إلى مكان أبعد.


تجدر الإشارة إلى أنه تم احتجاز غولدشتاين-ألموج -التي تبلغ من العمر 48 عاماً- وأطفالها الثلاثة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وتم إطلاق سراحهم في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة.

غولدشتاين-ألموج ليست المحتجزة الإسرائيلية الأولى التي تشيد بعناصر المقاومة الفلسطينية وتعاملهم مع الأسرى، حيث أكدت شهادات معتقلين آخرين على التعامل الجيد لعناصر المقاومة معهم، وهو ما وثّقته الكاميرات خلال عمليات إطلاق سراحهم. -عربي بوست

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