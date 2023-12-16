وفاة مغني برازيلي أثناء أدائه على المسرح (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حادثة مؤلمة شهدها الجمهور بعد سقوط مغني برازيلي "بيدرو هنريكي" أمامهم من على المسرح ووفاته عن عمر 30 عاماً.
كان يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" عندما سقط فجأة أمام فرقته داخل مكان الحفل في مدينة ب Feira de Santana.
وأظهرت لقطات فيديو للحادث وهو يتفاعل مع الجمهور أثناء وقوفه على حافة المسرح قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ظهره.
وفاة المغني بيدرو هنريكي على المسرح
سارع الحضور على الفور لمساعدة المغني بينما بدا الجمهور في حالة صدمة. وتم نقله إلى عيادة قريبة حيث تم إعلان وفاته.
وقالت شركة تسجيلات بيدرو هنريكي، توداه ميوزيك، أن المغني أصيب بنوبة قلبية شديدة. كما وشاركت الشركة بيان على إنستغرام جاء فيه : "هذه مواقف صعبة للغاية في الحياة وليس لدينا أي تفسير لها.. نحن فقط بحاجة إلى أن نفهم أن إرادة الله تسود."
ووصفت الشركة هنريكي بأنه "شاب مرح وصديق للجميع .. زوج حاضر وأب مخلص للغاية".
مازح هنريكي بشأن الإرهاق قبل عدة ساعات من صعوده إلى المسرح وقال لأحد أصدقائه: "أنا متعب، أنا متعب". "لهذا السبب أريد الشهرة." أنا متعب.
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