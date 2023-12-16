وفاة مغني برازيلي أثناء أدائه على المسرح (فيديو)



كان يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" عندما سقط فجأة أمام فرقته داخل مكان الحفل في مدينة ب Feira de Santana.



وأظهرت لقطات فيديو للحادث وهو يتفاعل مع الجمهور أثناء وقوفه على حافة المسرح قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ظهره.



وفاة المغني بيدرو هنريكي على المسرح

سارع الحضور على الفور لمساعدة المغني بينما بدا الجمهور في حالة صدمة. وتم نقله إلى عيادة قريبة حيث تم إعلان وفاته.





وقالت شركة تسجيلات بيدرو هنريكي، توداه ميوزيك، أن المغني أصيب بنوبة قلبية شديدة. كما وشاركت الشركة بيان على إنستغرام جاء فيه : "هذه مواقف صعبة للغاية في الحياة وليس لدينا أي تفسير لها.. نحن فقط بحاجة إلى أن نفهم أن إرادة الله تسود."



ووصفت الشركة هنريكي بأنه "شاب مرح وصديق للجميع .. زوج حاضر وأب مخلص للغاية".



مازح هنريكي بشأن الإرهاق قبل عدة ساعات من صعوده إلى المسرح وقال لأحد أصدقائه: "أنا متعب، أنا متعب". "لهذا السبب أريد الشهرة." أنا متعب.





