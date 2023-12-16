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اليرموك تحقق المركز الثاني في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة 2023

12/16/2023 4:17:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن فريق " AV Kit" في مركز الريادة والابتكار بجامعة اليرموك، من تحقيق المركز الثاني في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة 2023، ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 15 الذي نظمه مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بمشاركة 18 جامعة أردنية.

وضم فريق جامعة اليرموك الفائز في هذه المسابقة، كل من الطالبة فرح الزبيدي والطالب رشيد السميرات، من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

وتقوم فكرة مشروعهما على توفير "كت" تعليمي للطلبة، عملا على تطويره بحيث يستخدم تقنيه الواقع المعزز Augmented Reality أثناء دراسة الطلبة للدوائر الكهربائية والتكنولوجية، بحيث تتم العملية التعليمية بطريقه تفاعلية وممتعة.

وقال مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك الدكتور "محمد أشرف" العتوم، إن تحقيق المركز الثاني في هذه المسابقة، يُجسد مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك لموضوع الريادة وتحفيز طلبتها على الابتكار والإبداع والمشاركة بهكذا فعاليات ومسابقات، تماشيا مع رؤية المركز في أن تكون "اليرموك" نواة لنشر ثقافة الابتكار وصولا إلى المشاريع الناشئة وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المركز يحرص وبشكل دائم، بمتابعة وإشراف من رئيس قسم الحاضنات والابتكار والتدريب الدكتورة علا الطعاني، على عقد ورشات تدريبية للطلبة بهدف تمكينهم من إنشاء وإدارة أعمالهم بطريقة مهنية ومنتجة وتعريفهم وتأهليهم بالمهارات الأساسية الخاصة بإنشاء المشاريع.

يذكر أن هذه المسابقة هدفت إلى تحفيز طلبة الجامعات الأردنية على التميز واستنباط الأفكار الإبداعية وغير التقليدية وتحويلها إلى مشاريع أعمال ناجحة، من خلال تنمية مواهبهم الفكرية وتعزيز مهاراتهم العملية لزيادة فرص نجاحهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

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