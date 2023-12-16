Saturday, 16 December 2023 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكتابة في عالم الفن في معرض الكتاب - جريدة الوطن السعودية

12/16/2023 4:15:46 AM
(MENAFN- Al Watan) ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، ورشة عمل بعنوان "الكتابة في عالم الفن"، قدمها الكاتب والمترجم فهد الطاسان. وتناول الطاسان، في البدء، خطوات الكتابة، وما الذي يُنظر إليه حين نكتب عن عمل فني، وكيف تتقاطع الكتابة مع الفن، إضافة إلى أنواع الكتابة في مجال الفن, وأفاد بأنه ليس هناك من خطوات سريعة للكتابة في الفن "كون أي مشروع كتابي يمر بخطوات عدة، بداية بما قبل الكتابة، وأثناء الكتابة، وإعادة الكتابة، واختيار العنوان، والنشر"، مضيفًا: "حين نكتب عن عمل فني لابد من النظر لعدة نواحٍ، منها الفنان والمكان والتاريخ والتركيبة الاجتماعية والمفهوم والثقافة والفلسفة والأدوات والمواد والحالة النفسية والشعورية".
وعدّد الطاسان الأهداف المرجو الوصول إليها حين الكتابة حول الفن، ومنها طرح معضلة يراد حلها، أو تقديم رسالة، أو توضيح دلالة، أو الوصول إلى فتح حوار مع مهتمين، وكذلك المساهمة في تطور الذائقة الفنية وتخليد الفنانين لأعمالهم، مضيفًا أن الكتابات تشترك في ذكر معلومات محددة ووصف الأشياء لتحويلها إلى واقع متخيل وخلط المشاعر بالأسلوب الكتابي، ذاكرًا في ختام الورشة نماذج وقراءات مرجعية تختص بالكتابة في عالم الفن.
وحظي معرض جدة للكتاب 2023، الذي يسدل الستار على فعالياته اليوم (السبت)، بفعاليات عدة لاقت تفاعلاً من الزوار، نظير ما اتسمت به من تنوع وتفرد وجذب لكافة الاهتمامات، تضمنت ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل، إضافة إلى منطقة مخصصة للطفل حفلت بالعديد من الفعاليات المشوقة والجاذبة.

MENAFN16122023000089011017ID1107606299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث