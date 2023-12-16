الكتابة في عالم الفن في معرض الكتاب - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، ورشة عمل بعنوان "الكتابة في عالم الفن"، قدمها الكاتب والمترجم فهد الطاسان. وتناول الطاسان، في البدء، خطوات الكتابة، وما الذي يُنظر إليه حين نكتب عن عمل فني، وكيف تتقاطع الكتابة مع الفن، إضافة إلى أنواع الكتابة في مجال الفن, وأفاد بأنه ليس هناك من خطوات سريعة للكتابة في الفن "كون أي مشروع كتابي يمر بخطوات عدة، بداية بما قبل الكتابة، وأثناء الكتابة، وإعادة الكتابة، واختيار العنوان، والنشر"، مضيفًا: "حين نكتب عن عمل فني لابد من النظر لعدة نواحٍ، منها الفنان والمكان والتاريخ والتركيبة الاجتماعية والمفهوم والثقافة والفلسفة والأدوات والمواد والحالة النفسية والشعورية".
وعدّد الطاسان الأهداف المرجو الوصول إليها حين الكتابة حول الفن، ومنها طرح معضلة يراد حلها، أو تقديم رسالة، أو توضيح دلالة، أو الوصول إلى فتح حوار مع مهتمين، وكذلك المساهمة في تطور الذائقة الفنية وتخليد الفنانين لأعمالهم، مضيفًا أن الكتابات تشترك في ذكر معلومات محددة ووصف الأشياء لتحويلها إلى واقع متخيل وخلط المشاعر بالأسلوب الكتابي، ذاكرًا في ختام الورشة نماذج وقراءات مرجعية تختص بالكتابة في عالم الفن.
وحظي معرض جدة للكتاب 2023، الذي يسدل الستار على فعالياته اليوم (السبت)، بفعاليات عدة لاقت تفاعلاً من الزوار، نظير ما اتسمت به من تنوع وتفرد وجذب لكافة الاهتمامات، تضمنت ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل، إضافة إلى منطقة مخصصة للطفل حفلت بالعديد من الفعاليات المشوقة والجاذبة.
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