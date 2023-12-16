عقد شراكة فاعلة معنية بالأمن المائي بين ADIO وgradiant

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن اليوم مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، عن اختيار شركة اليونيكورن Gradiant الرائدة التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال معالجة المياه والصرف الصحي التي أسسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مقرها الرئيسي الجديد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومركز الابتكار العالمي. وقد وقّع ADIO وشركة Gradiant اتفاقية التعاون في أثناء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، لتنضم الشركة إلى مركز أبو ظبي المزدهر للمبتكرين الذين يحملون على عاتقهم مهمة تطوير وتسويق حلول مجابهة التغير المناخي العالمي.

يدعم ADIO النمو الاقتصادي في أبو ظبي، إذ يعمد إلى جذب الشركات المبدعة في القطاعات الاقتصادية المرتفعة النمو التي تتوافق رؤيتها مع رؤية الإمارة الطويلة الأمد، كما أن اتفاقية التعاون مع شركة Gradiant، التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، تنطلق بأبو ظبي إلى موقع الصدارة في السوق الصناعية السريعة النمو. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

يزود ADIO شركة Gradiant بخدمات دعم شاملة تيسر سبل النمو والتواصل مع نظام أبو ظبي البيئي وفرص التجارة الدولية. هذا، وتتمتع الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في بوسطن، والتي تضم بين جنباتها 900 موظف على مستوى العالم، بمكانة فريدة تؤهلها لمواجهة تحديات المياه المتزايدة عالميًا الناجمة عن التصنيع والنمو السكاني والإجهاد المائي. فتقنياتها المميزة تمكّن الصناعات الأساسية في العالم، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والأغذية والمشروبات والطاقة المتجددة والتكرير والمواد الكيميائية والطاقة من تحسين عملياتها التي تنطوي على مهمات حيوية وتقليل بصمتها المائية.

صرح بدر العلماء، المدير العام في ADIO ، قائلاً: "إن إضافة شركة قيمتها مليار دولار تلعب دورًا نشطًا في دعم إحدى الأولويات العالمية هي دفعة قوية لمنظومة الابتكار في الإمارة وخطوة مهمة في تحقيق التزامات الصافي الصفري. علاوةً على ذلك، فإن تركيز شركة Gradiant على تقديم خدمات فعالة للعملاء على مستوى القطاعات الرئيسية يتوافق توافقًا وثيقًا مع الأولويات الاقتصادية لولاية أبو ظبي وستلعب عملياتها في الإمارة دورًا محفزًا للنمو في العديد من المجالات المختلفة. وفي إطار تنفيذ إستراتيجيتها الأشمل المعنية بالأمن المائي، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة قصارى جهدها لزيادة معدل إعادة استخدام المياه المعالجة، وهو هدف يفخر ADIO بدعمه عن طريق مد سبل التعاون الإستراتيجي مع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية على شاكلة Gradiant."

تقدم Gradiant حلولاً عملية ورقمية تفيد مرافق المياه والصرف الصحي ولديها حاليًا ما يقرب من 250 براءة اختراع تغطي مجموعة كبيرة من التقنيات. كما تجمع الشركة بين مجموعة من التقنيات الرائدة في الصناعة وقوة الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول شاملة لأهم تحديات المياه في العالم. فقد عمدت إلى تطوير منتج يسمى SmartOps وظيفته تحسين أداء النبات وإدارة أصول أنظمة المعالجة باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

صرح Prakash Govindan ، مدير العمليات في Gradiant ، قائلاً: "تعزز شراكتنا البناءة مع ADIO التزامنا بتقديم حلول مستدامة معنية بقطاع المياه في كل أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعن طريق الاعتماد على نجاحنا البارز في سنغافورة، نهدف إلى الانطلاق بأبو ظبي والإمارات العربية المتحدة إلى موقع الصدارة على صعيد الابتكارات في مجال تكنولوجيا المياه. جدير بالذكر أن منهجنا يتوافق مع رؤية أبو ظبي الاقتصادية لعام 2030، ونحمل على عاتقنا مهمة تعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة في المنطقة مستعينين بحلول متطورة."

سيقوم مركز الابتكار العالمي التابع لشركة Gradiant والكائن في أبو ظبي على تطوير وتسويق تقنيات معالجة المياه الجديدة، كما سيتعاون مع جامعة خليفة وشركة Masdar والمؤسسات الأكاديمية المحلية لتعزيز منظومة الابتكار في أبوظبي. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الشراكات الفعالة ستعزز التقدم في تقنيات RO Infinity وCarrier Gas Extraction من Gradiant، وغيرها من الحلول الرائدة لمعالجة المياه.

يسهم ADIO في تطوير حلول الطاقة المستدامة في أبو ظبي، بما في ذلك التعاون مع Siemens Energy AG لإنشاء مركز الابتكارات المعني بالعملاء في الشرق الأوسط بالإمارة، الذي يعد واحدًا من أربعة مراكز عالمية تعمل على تسريع وتيرة تسويق الحلول المبتكرة في رحلة تحقيق الصافي الصفري في الإمارات العربية المتحدة وعالميًا.

نبذة عن ADIO

يعمل مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) على تمكين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الازدهار والنمو في عاصمة الإمارات العربية المتحدة عن طريق تعاونه الوثيق مع الشركاء الحكوميين والمستثمرين السياديين والأبطال الوطنيين، إضافةً إلى ذلك، يعد ADIO المنصة الرائدة في أبو ظبي التي تعمل على تمكين القطاع الخاص من النمو وعقد شراكات فعالة والتنافس عالميًا عن طريق توفير سبل الاستفادة من فرص النمو والشراكات الإستراتيجية والأسواق الجديدة على مستوى القطاعات الرئيسية التي تتراوح من العقارات والبنية التحتية إلى الصناعات والأعمال التجارية الزراعية، مما يعزز الاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة في البلاد. هذا، وبفضل شبكة متنامية من المكاتب العالمية، يمكن للمستثمرين التواصل مع ADIO عن طريق زيارة المكتب الرئيسي في أبو ظبي أو المكاتب الدولية الكائنة في بكين وفرانكفورت ولندن ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وسيول وتل أبيب. تفضل بزيارة ‎ لمزيد من المعلومات.

نبذة عن Gradiant

تعد Gradiant شركة عالمية توفر حلولاً مبتكرة في مجال المعالجة المتقدمة للمياه ومياه الصرف الصحي، وبفضل مجموعة كاملة من الحلول الشاملة المتميزة والمملوكة للشركة، والتي يقف وراءها ألمع العقول في مجال معالجة المياه، تساعد الشركة عملاءها في تنفيذ العمليات التي تتضمن مهمات حيوية في الصناعات الأساسية في العالم، ومن ضمنها النفط والغاز وأشباه الموصلات والأدوية والأغذية والمشروبات والليثيوم و المعادن الحيوية والطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، تعمل حلول Gradiant المبتكرة على تقليل صرف المياه ومياه الصرف الصحي واستعادة الموارد القيمة وتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة. هذا، وقد تأسست الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في بوسطن، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتضم بين جنباتها أكثر من 1000 موظف على مستوى العالم. تعرف على المزيد على gradiant .

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