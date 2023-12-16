إقبال على الروايات المرشحة لجائزة البوكر في معرض جدة للكتاب

(MENAFN
- Al Watan) سجَّل معرض جدة للكتاب 2023، إقبالاً كبيرًا على الروايات المرشحة للقائمة الطويلة، للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 2024؛ التي أعلن عنها أول من أمس، بعد ترشُّح 133 رواية للجائزة في هذه الدورة، وتضمنت القائمة 16 رواية، وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار، والتي اختيرت من قِبل لجنة تحكيم، مكونة من 5 أعضاء برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان.
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة، ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقًا؛ وهم رجاء عالم التي فازت بالجائزة مناصفة في عام 2011، ومحمد عبدالنبي (القائمة الطويلة 2013 والقائمة القصيرة 2016)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة عام 2012)؛ وأمين الزاوي (القائمة الطويلة في 2013 و2018)؛ الذي كان عضوًا في لجنة التحكيم في عام 2020.
وضمت القائمة المرشحة روايتين من المملكة، هما: (باهبل: مكة Multiverse 1945-2009) لرجاء عالم، و(عين الحدأة) لصالح حمد، والروايات: (خاتم سليمى) للكاتبة السورية ريما بالي، و(فومبي) للعُمانية بدرية البدري، و(قناع بلون السماء) للفلسطيني باسم خندقجي، و(قارئة نهج الدباغين) للتونسي سفيان رجب، و(الأصنام) للجزائري أمين الزاوي، و(سمعت كل شيء) للعراقية سارة الصراف، و(الوجه الآخر للظل) للبناني رشيد الضعيف، و(كل يوم تقريبًا) للمصري محمد عبدالنبي، و(دائرة التوابل) للإماراتية صالحة عبيد، و(سماء القدس السابعة) للفلسطيني أسامة العيسة، و(أخفي الهوى) للتونسية درة الفازع، و(مقامرة على شرف الليدي ميتسي) للمصري أحمد المرسي، و(عاصفة على الجزر) للجزائري أحمد منور، و(الفسيفسائي) للمغربي عيسى ناصري.
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