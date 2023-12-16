Saturday, 16 December 2023 02:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 اشتراطات لكتابة سيناريو المسلسلات

12/16/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Al Watan) قدمت كاتبة الدراما الكويتية هبة مشاري حمادة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض جدة للكتاب 2023، والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ورشة عمل بعنوان ((كتابة سيناريو المسلسلات))، تناولت فيه أهم المعايير والأسس التي ينبغي على كاتب السيناريو الالتزام بها.
7 اشتراطات
تطرقت حمادة، في بداية الورشة، إلى الاشتراطات التي ينبغي على الكاتب الدرامي أن يضعها في حسبانه، وأن يوليها أهمية بالغة، والتي تتمثل في: الاهتمام بالفكرة، ودراستها جيدًا، والخيارات التي يجب أن يقدمها للمشاهد، والابتعاد عن المحاذير، والانشغال بالمعالجة، وأخذ الفكرة إلى ما هو أبعد، وأن يكون مدركًا أن الورقة التي يكتبها قابلة إلى التحول إلى مشهد، وأن تكون الفكرة ناجحة بصريًا.
نوعان للكتابة
بينت حمادة أنها تستخدم نوعين عند كتابة القصة هما: حدث متجدد كل يوم، وحدث رئيسي يبدأ فيه المسلسل ويتصاعد إلى الحلقة الثلاثين، مضيفة أنه من خلال تجربتها ترى أنه لا بد من الاعتناء بالشخصيات، فالكاتب الدرامي يسرق بأناقة في القصة والشخصيات، سواء في المحيط أو البعيد، وألا يكون اختيار الشخصيات من محض الخيال، كما لا بد أن تكون هناك خطة إنقاذ للمشاهد بحيث لا تموت، وهو الخيار المتاح عندما يكون المسلسل من 30 حلقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحلقة الأولى لا بد أن تدخل بأعلى حدث، وبعدها تأتي القصة.
خيارات الحلقات
أكدت هبة حمادة، أن المنصات تعطينا خيار الست والسبع حلقات، حيث تكون القصة مركزة، والشخصيات محددة، لافتة إلى أنه ومع مرور الوقت تحول صناع المحتوى من تصدير الأفكار والقصص إلى مادة مستهلكة، حيث تتحول الحكاية إلى مادة متداولة.

MENAFN16122023000089011017ID1107606288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث