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خبايا وميزات الكوميك والمانجا بمعرض جدة للكتاب

12/16/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Al Watan) أقيمت على مسرح روشن الثقافي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ندوة حوارية بعنوان "لماذا يجذب فن الكوميك والمانجا القراء؟"، قدمها محمود خوجة، فيما شارك فيها كل من السيناريست عاصم الطخيس، والكاتب ورسام القصص المصورة عدي كرسوع، إضافة إلى الفنان كريم فهمي.
وقدّم محمود خوجة، في بداية الندوة، تعريفًا عن فن الكوميكس والمانجا، مشيرًا إلى أن الأول يعد من أهم الفنون التي تعتمد عليها القصة المصورة، كما أنه من أبرز أنواع الفن التصويري، حيث يتبع هذا الفن طريقة سرد القصة عن طريق عرض مجموعة من الصور، مثبتًا حضوره في المشهد في مظهر إقبال القراء عليه، وأضاف خوجة أن فن المانجا يعرف بأنه القصص المصورة اليابانية، التي تغطي القضايا الاجتماعية، والقصص التاريخية والخيال العلمي، كما يعد بمثابة ثقافة موجهة إلى جميع الفئات العمرية.
بدوره أوضح عدي كرسوع أن هنالك فرقًا بين الفنين، قائلاً: المانجا إصدارات عن الشخصيات من الغرب، أما الكوميكس فهو سلسلة من القصص، وفي النهاية كلها قصص مصورة، مشيدًا بالمواهب الصاعدة في هذا المجال، ولافتًا إلى أنهم حولوا عددًا من الروايات السعودية إلى مانجا.
أما الفنان كريم فهمي فتحدث بقوله: هناك إقبال على المانجا، حيث يتم توزيع آلاف المجلات بالمجان على المدارس، كما تجب الإشارة إلى أن الكتابة لفني الكوميكس والمانجا لا تختلف عن كتابة الأفلام؛ بل تستطيع تحويلها إلى فيلم، فقد سبقت لنا تجارب ناجحة في هذا المجال، لافتًا إلى أن الهدف منهما هو التسلية.
من جهته أشار عاصم الطخيس إلى أن فني الكوميكس والمانجا مرتبطان بالأفلام السينمائية؛ حيث تختصر الأفلام الحوارات، مضيفًا: المانجا تسافر في كل أرجاء العالم، وكذلك الكوميكس، حيث تم تحويل الكثير منهما إلى روايات، والجمهور الآن مهتم بأعمال الفيديو بشكل أكبر، خصوصًا وسط قطاع الشباب من الجنسين، حيث تصل الرسالة بشكل أسرع.
وحظي معرض جدة للكتاب 2023، الذي يسدل الستار على فعالياته غدًا (السبت)، بفعاليات عدة لاقت تفاعلاً من الزوار، نظير ما اتسمت به من تنوع وتفرد وجذب لكافة الاهتمامات، تضمنت ندوات حوارية وأمسيات شعرية وورش عمل، إضافة إلى منطقة مخصصة للطفل حفلت بالعديد من الفعاليات المشوقة والجاذبة.

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