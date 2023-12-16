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وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور مصنعي KG Mobility و Doosan Enerbility

12/16/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Al Watan) زار وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف عددا من المصانع في تشانغوون وسيئول، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا الجنوبية. والتقى مع عدد من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون، ثم قام بجولة على مرافق المصنع للاطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.
وفي العاصمة الكورية سول؛ زار الخريف مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية للكورية، كما اطّلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.
وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، في العاصمة الكورية سول، بوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري السيد لي تشانغ يانغ، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين. كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة "جي إل رافا" الكورية القابضة لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات، تهدف لتخصيص أراض صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال.
وأكد اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين. يذكر أن زيارة معالي الوزير الرسمية للجمهورية الكورية تضمنت لقاء عدد من ممثلي الجانب الحكومي الكوري ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الكورية في قطاع الصناعة التعدين، وتستهدف الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات السعودية الكورية واستمرار التعاون المشترك، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لكوريا في عام 2022 ما يقارب 7.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات غير النفطية في العام نفسه 18.4 مليار ريال.

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