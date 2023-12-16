الكلاب ذات الوجه المسطح أكثر معاناة من مشاكل النوم

(MENAFN
- Al Watan) حث أطباء بيطريين الناس على عدم شراء كلب البج، ذات الأنوف الصغيرة المضغوطة والذيول المجعدة، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب ذات الوجه المسطح أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل النوم. ووجد باحثون من جامعة إيوتفوس لوراند في بودابست أن الكلاب ذات الوجه المسطح – أو عضدي الرأس – تحتفظ بنمط نوم الجرو.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور إنيكو كوبيني:“من الممكن أن يكون اختيار الكلاب لتكون شبيهة بالأطفال في المظهر قد أدى أيضًا إلى إضعاف وظائف المخ لديهم”، هيكل الوجه هذا يعرضهم لخطر كبير لمجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب الجلد، ومشاكل في التنفس والعين.
وفي دراستهم الجديدة، شرع الفريق في التحقق مما إذا كانت وجوههم القصيرة تؤثر أيضًا على دورات نومهم، أوضحت الباحثة زوفيا بوجنا:“الكلاب ذات الوجه المسطح تعاني من الحرمان من الأكسجين بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وبالتالي يكون نومها رديء الجودة”، وكشفت النتائج أن الكلاب قصيرة الوجه تنام أكثر في النهار من السلالات ذات الوجوه الطويلة.
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