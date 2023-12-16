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الكلاب ذات الوجه المسطح أكثر معاناة من مشاكل النوم

12/16/2023 4:12:37 AM
(MENAFN- Al Watan) حث أطباء بيطريين الناس على عدم شراء كلب البج، ذات الأنوف الصغيرة المضغوطة والذيول المجعدة، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب ذات الوجه المسطح أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل النوم. ووجد باحثون من جامعة إيوتفوس لوراند في بودابست أن الكلاب ذات الوجه المسطح – أو عضدي الرأس – تحتفظ بنمط نوم الجرو.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور إنيكو كوبيني:“من الممكن أن يكون اختيار الكلاب لتكون شبيهة بالأطفال في المظهر قد أدى أيضًا إلى إضعاف وظائف المخ لديهم”، هيكل الوجه هذا يعرضهم لخطر كبير لمجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب الجلد، ومشاكل في التنفس والعين.
وفي دراستهم الجديدة، شرع الفريق في التحقق مما إذا كانت وجوههم القصيرة تؤثر أيضًا على دورات نومهم، أوضحت الباحثة زوفيا بوجنا:“الكلاب ذات الوجه المسطح تعاني من الحرمان من الأكسجين بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وبالتالي يكون نومها رديء الجودة”، وكشفت النتائج أن الكلاب قصيرة الوجه تنام أكثر في النهار من السلالات ذات الوجوه الطويلة.

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