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تطبيق يخبرك بعدد السعرات الحرارية بمجرد النظر إليه

12/16/2023 4:12:36 AM
(MENAFN- Al Watan) قال المؤسس والرئيس التنفيذي توشار فاشيشت:“إن تطبيق Healthify قادر على إخبارك بالضبط بعدد السعرات الحرارية الموجودة في طعامك، فقط عن طريق التقاط صورة لما تأكله، كما يمكنه التعرف على أكثر من مليون نوع من الأطعمة”. وقال إن برنامج الدردشة الآلي الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيكتشف فقط أن الوجبة هي، على سبيل المثال، سلطة، بينما سيكتشف Healthify النوع الدقيق. وأضاف إنه يعتقد أن التطبيق دقيق بنسبة 90 % تقريبًا، بناءً على تعليقات العملاء.
ويأتي التطبيق مع ميزات أخرى، بما في ذلك مدرب الصحة AI. ويقدم للمستخدمين نصائح حول الطعام وممارسة الرياضة بناءً على أهدافهم، مثل فقدان الوزن أو تقليل التوتر أو النوم بشكل أفضل. ويعتبر الحفاظ على السعرات الحرارية أمر حيوي لفقدان الوزن، كما يشير أخصائيو الحميات يجب أن يتناولوا 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا وحصتين من الأسماك كل أسبوع.

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