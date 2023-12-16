حالة الطقس: غائم جزئي إلى صاف

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحا والأغوار، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون بعد غد الإثنين، غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية، باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج