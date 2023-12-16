أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تقرّ بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت 26 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بالموافقة على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، في وقت هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بتعطيل طويل المدى لمنح مساعدات لكييف، إذا لم تفرج بروكسل عن الأموال المجمدة كافة المخصصة لبودابست.وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القرار بمنزلة ((انتصار لأوكرانيا، ولأوروبا برمّتها، انتصار يحفّز، ويلهم، ويعزّز القوة))، فيما رحّب البيت الأبيض بـ((قرار تاريخي)).



وأضاف، بعد ساعات من حضّه الأوروبيين على اتخاذ القرار، إن ((التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون من النضال من أجل الحرية)).



وبعد ليلة طويلة من المفاوضات في بروكسل، التي لم تفض إلى رفع حق النقض الذي استخدمته المجر على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، طالب أوربان بأن تدفع للمجر ((جميع الأموال الأوروبية)) العائدة إليها، البالغة مليارات الدولارات، ولا تزال مجمّدة باليورو، قبل أن يدرس (أوربان) إمكان التراجع عن معارضته حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

البيان