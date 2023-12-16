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فيديو - تشييع جثمان المصور سامر أبو دقة

12/16/2023 3:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دُفن صباح اليوم جثمان سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفته هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة.


وقد ظل الزميل سامر أبو دقة ينزف عدة ساعات بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليه نتيجة القصف الإسرائيلي.


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