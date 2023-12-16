تجارة الأردن تدعو لتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات قبل سنة من التخرج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إلى العمل على تدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات الجامعيين قبل سنة من التخرج.



وقال المهندس الرواجبة، في بيان اليوم السبت، إن تدريب الخريجين قبل تخرجهم بسنة سيسهم في الاسراع بتأهيلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم خبرات تمكنهم من الوصول السهل للوظائف وفرص التشغيل في سوق العمل محليا أو خارجيا.



واضاف أن انخراط طلبة تخصص تكنولوجيا المعلومات بمختلف التخصصات بالجامعات الأردنية في التدريب لدى الشركات العاملة بالقطاع سيساعد على توفير دخل مالي للطالب وتخفيف العبء عن أسرته، بالاضافة لفرص تشغيل بعد التخرج مباشرة.



وبين أن هذه الآلية يمكن تطبيقها من خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والذي يقدم الدعم لتدريب الخريجين لدى شركات القطاع الخاص.



وأشار إلى أن الشركات العاملة بالقطاع والتي يصل عددها لنحو الف شركة، على استعداد لتنفيذ هذه الآلية وتوفير التدريب المناسب للطلبة الخريجين والتمسك بهم للعمل ضمن كوادرها، مؤكدا ان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال توليد فرص العمل وتشغيل الشباب، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.



يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومن خلال برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تغطية 50 بالمئة من المكافآت الشهرية للمستفيدين من البرنامج لمدة 12 شهرا.



وأكد المهندس الرواجبة ضرورة التركيز على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية والتي باتت متطلبًا أساسيًا والمساهمة بتحسين قطاع التعليم والتدريب.

