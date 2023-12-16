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صافرات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة

12/16/2023 3:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.


وسديروت هي إحدى المستوطنات التي تقع أقصى الطرف الغربي من النقب الشمالي، تقدر مساحتها بحوالي 5 كيلومترات مربعة، تبعد عن مدينة غزة حوالي 1.5 كيلومترا، يبلغ عدد سكانها أكثر من 19 ألف مستوطن.


وهي إحدى مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، الذي يسكنه نحو 60 ألف مستوطن إسرائيلي، موزعين على 21 مستوطنة وبلدة يهودية تعاونية.


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