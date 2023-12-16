صافرات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.
وسديروت هي إحدى المستوطنات التي تقع أقصى الطرف الغربي من النقب الشمالي، تقدر مساحتها بحوالي 5 كيلومترات مربعة، تبعد عن مدينة غزة حوالي 1.5 كيلومترا، يبلغ عدد سكانها أكثر من 19 ألف مستوطن.
وهي إحدى مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، الذي يسكنه نحو 60 ألف مستوطن إسرائيلي، موزعين على 21 مستوطنة وبلدة يهودية تعاونية.
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