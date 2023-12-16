سعي لتنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News)يسعى المركز الوطني للأمن السيبراني إلى تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة من خلال التشريعات التي يعدها ويصدرها.



وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان من أهم الإجراءات "نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني" الذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز ودعم الشركات الأردنية الوطنية الراغبة في ولوج سوق الأمن السيراني.



وأضاف ان النظام سيساعد على تجويد هذه الخدمات والتأكد من قدرتها على المنافسة في المنطقة وفي العالم، مما سيساعد هذه الشركات على دخول أسواق الدول المجاورة وتحقيق النمو والاستدامة.



وبين المحارمة، ان المركز يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التخطيط والمشاركة في رسم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المعنية بالأمن السيبراني، حيث ان القطاع الخاص مشارك ومساهم رئيسي في المجلس الوطني للأمن السيبراني المعني بوضع وإقرار السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط في مجال الأمن السيبراني، وللقطاع الخاص دور هام وفاعل في المنظومة التشريعية والاستراتيجية ومشارك في اتخاذ القرارات.



وأشار إلى ان المركز حالياً يقوم بمنح الموافقات للشركات الراغبة في العمل في سوق الأمن السيبراني، وسيتم تطبيق نظام "ترخيص خدمات الأمن السيبراني" حين اقراره من مجلس الوزراء، حيث إنه حالياً في مراحله النهائية للدخول حيز التنفيذ.