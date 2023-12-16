104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والاحذية والأقمشة سلطان علان، النشاط التجاري للقطاع بالسوق المحلية بالوقت الحالي بــ "المتوسط"، وأفضل من فترات سابقة من العام الحالي.



وقال علان إن مبيعات قطاع الالبسة والاحذية تأثرت بالظروف الجوية التي سادت خلال الفترة الاخيرة واسهمت بتحريك نشاط السوق، وسط وفرة كبيرة من البضائع المختلفة.



واضاف أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والظروف التي تمر على أهالي قطاع غزة انعكست على نشاط القطاع، على الرغم من استقرار الاسعار، وانخفاضها بنسبة تراوحت بين 3 و5 بالمئة على بعض الاصناف.



واشار إلى أن مستوردات المملكة للموسم الشتوي الحالي من الالبسة تقدر بنحو 90 مليون دينار، مقابل 14 مليون دينار من الاحذية، مبينا أن هذه الأرقام تقريبية.



من جهة أخرى، ذكر علان أن تجار القطاع قدموا تبرعات عينية من خلال حملة (غزة في قلوبنا) وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بقيمة 3.06 مليون دولار، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي غاشم.



ولفت إلى أن عدد قطع الألبسة والأحذية التي جرى التبرع بها بلغ 558 ألف قطعة جاءت من خلال تجار الألبسة والأحذية والأقمشة الأردنيين العاملين بالمملكة وخارجها بالصين وتركيا وفيتنام و كمبوديا.



ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.