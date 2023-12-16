خلافا لتصريحات نتنياهو، سوليفان كشف ما تم الاتفاق عليه خلف الكواليس: غزة ستسلم للسلطة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ قالت صحيفة معاريف" انمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عن الحرب في غزة والمناقشة في مجلس الوزراء الحربي، قائلا إنه "سيتم الانتقال إلى مرحلة يتم فيها التركيز على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس".



وأضاف سوليفان أنه أجرى "نقاشات قيمة في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة،" وأشار إلى اتفاق واشنطن وتل أبيب على أن القتال سيستغرق أشهرا، ولكن وفق مراحل مختلفة.

وحول موضوع السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، وخلافا لتصريح رئيس الوزراء نتنياهو الذي ادعى أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على القطاع، قال سوليفان إنه في المناقشة التي حضرها مجلس الوزراء الحربي، تم الاتفاق على أن السلطة الفلسطينية ستتولى السيطرة على القطاع. وقال: "السيطرة على غزة يجب أن تنتقل إلى الفلسطينيين. نعتقد أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى التجديد والتعزيز".



وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنه ليس لديها خطط طويلة المدى لاحتلال غزة".

وأضاف أنه كانت هناك محادثة بناءة للغاية مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بمرحلة الحرب الكثيفة، وأوضح أن الولايات المتحدة تريد رؤية نتائج فيما يتعلق بنية إسرائيل تجنب إيذاء المدنيين في غزة.

وفيما يتعلق بتهديدات الحوثيين من اليمن، قال سوليفان إن "إيران تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف هجمات الحوثيين"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع التهديد في البحر الأحمر.

