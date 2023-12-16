خلافا لتصريحات نتنياهو، سوليفان كشف ما تم الاتفاق عليه خلف الكواليس: غزة ستسلم للسلطة الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN/ قالت صحيفة معاريف" ان
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، عن الحرب في غزة والمناقشة في مجلس الوزراء الحربي، قائلا إنه "سيتم الانتقال إلى مرحلة يتم فيها التركيز على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس".
وأضاف سوليفان أنه أجرى "نقاشات قيمة في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة،" وأشار إلى اتفاق واشنطن وتل أبيب على أن القتال سيستغرق أشهرا، ولكن وفق مراحل مختلفة.
وحول موضوع السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، وخلافا لتصريح رئيس الوزراء نتنياهو الذي ادعى أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على القطاع، قال سوليفان إنه في المناقشة التي حضرها مجلس الوزراء الحربي، تم الاتفاق على أن السلطة الفلسطينية ستتولى السيطرة على القطاع. وقال: "السيطرة على غزة يجب أن تنتقل إلى الفلسطينيين. نعتقد أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى التجديد والتعزيز".
وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنه ليس لديها خطط طويلة المدى لاحتلال غزة".
وأضاف أنه كانت هناك محادثة بناءة للغاية مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما يتعلق بمرحلة الحرب الكثيفة، وأوضح أن الولايات المتحدة تريد رؤية نتائج فيما يتعلق بنية إسرائيل تجنب إيذاء المدنيين في غزة.
وفيما يتعلق بتهديدات الحوثيين من اليمن، قال سوليفان إن "إيران تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات لوقف هجمات الحوثيين"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع التهديد في البحر الأحمر.
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