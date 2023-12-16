رئيس الموساد سيجتمع مع مسؤول قطري: هل هناك صفقة أسرى جديدة في الطريق؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ قالت صحيفة معاريف" انه بات من من المنتظر أن يلتقي رئيس الموساد ديدي بارنياع برئيس وزراء قطر، في محاولة للاتفاق على صفقة أسرى جديدة، كما أورد موقع "واللا!" مساء يوم الجمعة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع في إحدى الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد الصحفي مجدي حلبي، أن قطر وإسرائيل تجريان محادثات سرية في إحدى العواصم الأوروبية، بشأن صفقة أخرى لإطلاق سراح رهائن. لكن إسرائيل أنكرت الأمر.

وبحسب التقرير فإن الصفقة قد تشمل أطفالا ونساء ورجالا، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح نحو 300 أسير فلسطيني، من بينهم عشرة أسرى قدامى يقضون أحكاما طويلة في السجن، ومن بينهم، بحسب التقرير، مروان البرغوثي.

