رئيس الموساد سيجتمع مع مسؤول قطري: هل هناك صفقة أسرى جديدة في الطريق؟

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN/ قالت صحيفة معاريف" انه بات من من المنتظر أن يلتقي رئيس الموساد ديدي بارنياع برئيس وزراء قطر، في محاولة للاتفاق على صفقة أسرى جديدة، كما أورد موقع "واللا!" مساء يوم الجمعة. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع في إحدى الدول الأوروبية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد الصحفي مجدي حلبي، أن قطر وإسرائيل تجريان محادثات سرية في إحدى العواصم الأوروبية، بشأن صفقة أخرى لإطلاق سراح رهائن. لكن إسرائيل أنكرت الأمر.
وبحسب التقرير فإن الصفقة قد تشمل أطفالا ونساء ورجالا، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح نحو 300 أسير فلسطيني، من بينهم عشرة أسرى قدامى يقضون أحكاما طويلة في السجن، ومن بينهم، بحسب التقرير، مروان البرغوثي.
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