الفلسطينيون والعدالة الضائعة د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) في معركة غير متعادلة، صعب أن نطلق عليها صفة حرب، لأن الأخيرة تكون بين قوتين متعادلتين، وليس ذلك هو الحال في العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال اليوم ضد حركات المقاومة في غزة، يستمر العدوان على شعب أعزل بصمت عالمي، يكتفي بالمتابعة والتصريحات الجوفاء والقرارات الفارغة. أكثر من ١٨ ألف شهيد و٨ آلاف مفقود و٥٠ ألف جريح، لا يجد العلاج، تهدم غزة على رؤوس المدنيين، في استهداف مباشر للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة في القطاع. وخارج نطاق التصريحات، لم يتخذ أي اجراء حقيقي، لا من قبل دولة أو تحالف أو مؤسسة دولية يرغم إسرائيل على وقف هذه المجزرة، أو حتى يضمن وصول الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة الإنسانية، الأمر الذي يعكس خللاً خطيراً في المنظومة الدولية الحالية، وتواطؤاً دولياً لتصفية القضية الفلسطينية. هذا التواطؤ وهذا الخلل ليسا جديدين، فلا يمكن الاختلاف حول طبيعة المعادلة السياسية الموجودة في فلسطين، فهي تقوم بين قوة قائمة بالاحتلال وشعب محتل، وبقيت ثابتة ومستمرة دون أي مبادرة دولية حقيقة لحل المعضلة الفلسطينية، لتسجل بذلك أطول تجربة احتلال في التاريخ الحديث، "الاحتلال المستدام". تشكلت العديد من لجان التحقيق، وصدرت الكثير من التوصيات للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن، وذهبت العديد من الشكاوى للمحاكم الدولية، وجميعها تعكس حقاً بائناً وظلماً صارخاً، ومجتمعاً دولياً متواطئاً في تصفية القضية الفلسطينية.

من الصعب أن يعول الفلسطينيون على الأمم المتحدة، فرغم أنها حملت تطوراً عن العصبة التي جاءت بالانتداب البريطاني على فلسطين، وأقرت بإعلان بلفور، إلا ان الأمم المتحدة بدأت عهدها مع القضية الفلسطينية بتوصية غير ملزمة صادرة عن الجمعية العامة، تقسم أرض فلسطين بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود، الذين لجؤوا للبلاد، لتصبح بعد ذلك تلك التوصية أساساً لترسيخ وضع هؤلاء، والاعتراف بدولتهم، التي جاءت عبر المجازر والقتل والارهاب بحق سكان فلسطين الأصليين. كما أن الأمم المتحدة التي أصدرت قراراً ملزماً صادر عن مجلس الأمن في وقت يتعرض فيه الأمن والسلم الدوليين للخطر، يدعو لانسحاب القوات الإسرائيلية بعد احتلتها لباقي أرض فلسطين، وأراضي دول عربية أخرى في العام ١٩٦٧، لم تبادر لتنفيذه عبر تفعيل الفصل السابع. أكثر من خمسة عقود من الاحتلال للأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى، ويحول الفيتو الأميركي لصالح إسرائيل والدعم الغربي دون محاسبة إسرائيل من قبل هذه المنظمة الدولية المسيسة خارج اعتبار القانون. فرغم اقرار عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومئات التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة، ومنها تلك التي تقع تحت عنوان "الاتحاد من أجل السلام"، ومنها أيضاً تلك التي صدرت خلال العدوان الحالي على غزة، والعديد من نتائج لجان التحقيق التابعة لهذه المنظمة، والتي تقر جميعاً بانتهاكات إسرائيل وجرائمها بحق الفلسطينيين، والمخالفة جميعها للقوانين والقواعد الدولية، لم ينجح قرار واحد بردع هذه القوة القائمة بالاحتلال، وبقيت جميع تلك القرارات حبر على ورق، تفتقد لإرادة دولية حقيقية تترجمها لقوة تنفيذية لردع إسرائيل، في حين نجحت قرارات تلك المنظمة في حالات تتعلق بدول أخرى، لا تنعم بالدعم الغربي المطلق، في فرض عقوبات مختلفة عليها.



ارتكبت جرائم عديدة بحق الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق أوسلو، بدءا من الانتفاضة الثانية مطلع الألفية الجديدة، ومروراً بالهجمات المتكررة على قطاع غزة، والعنف المنظم ضد المدنيين في الضفة الغربية، ولم تحاسب إسرائيل على ذلك ولو مرة واحدة، فتلك الجرائم التي يواصل الاحتلال ارتكابها في فلسطين عموماً، واليوم في غزة والضفة الغربية، تأتي بتشجيع من الولايات المتحدة والعالم الغربي الحاكم. في أعقاب الهجوم غير المسبوق على غزة، تشكل فريق من مئات المحامين والهيئات الحقوقية من مختلف أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير وقدموا دعوى قضائية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، تطالب بفتح تحقيق في ما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وليست هذه هي الجهة الوحيدة، أو المرة الأولى، التي تتقدم للمحكمة تطالبها بفتح تحقيق في الجرائم التي تقترف بحق الفلسطينيين، إلا أن تلك العدالة المنشودة تصطدم باستمرار بالمنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي تحول دون ذلك.

جاءت زيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب لقائه مع اسر المحتجزين الاسرائيليين في لاهاي، الذين وجهوا له دعوه لزيارة إسرائيل. قام خان بزيارة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، وأكد اختصاص المحكمة على أحداث ٧ أكتوبر، وأكد في بيان مكتوب "إن تلك الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وسيعمل على محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم"، معرباً التزامه باجراء تحقيق، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بسلطتها وترفض التعاون معها وتعارض وجود أي سلطات لها داخل حدودها. إلا أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول من غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالات المتعلقة باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء، خصوصا أن الأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ العام ٢٠١٥.

وطلب خان الدخول إلى غزة، لكنه لم يسمح له من قبل سلطات الاحتلال، حيث أكد أن تفويض مكتبه يشمل هجوم حركة حماس على غلاف غزة، وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي. وأعرب خان عن قلقه إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين في غزة، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بقوانين الحرب. كما أكد خان بأنه سيعجل بالتحقيقات في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنه لا ينبغي النظر إلى الصراع على أنه رخصة لإيذاء المواطنين الفلسطينيين، في تجاهل لحالة الاحتلال التي يخضع لها الفلسطينيون، وتقر بها المحكمة ذاتها. لم يتطرق خان لتوصيف جرائم إسرائيل في هذه الحرب، والتي وصفها المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو مؤخرًا بأنه“إبادة جماعية”، كما لم يشر للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات والمستمر أيضاً خلال هذه الحرب ، كما لم يذكر الجرائم التي حددها المدعي السابق للمحكمة فاتو بنسودا، والتي ارتكبت في حروب سابقة.

في مطلع شهر شباط من العام ٢٠٢١، رأت الدائرة التمهيدية الأولى بـ "المحكمة الجنائية الدولية" أن المحكمة تملك اختصاصاً في الحالة الفلسطينية والتي تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي الشهر التالي أعلنت بنسودا فتح تحقيقاً في حرب غزة العام ٢٠١٤ وما بعدها، وسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرة أن هناك أساساً معقولاً لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب. إلا أن خان الذي حل محل بنسودا كمدعي عام لـ المحكمة بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط، الذي أكد أنه، منذ لايته في حزيران من العام ٢٠٢١، قد شكّل فريقا متخصصاً لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، إلا أن ذلك لم يقرن في الحقيقة بأي تطور على الأرض. وبدأت معاناة الفلسطينيين مع العدالة في هذه المحكمة منذ العام ٢٠٠٩ في أعقاب إيداع السلطة الفلسطينية إعلان الانضمام لعضوية المحكمة الجنائية للتحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، والذي قوبل برفض المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو بحجة عدم تمتع فلسطين بمكانة "دولة". بعد وصولها للمنصب، طلبت بنسودا المباشرة في تدقيق أولي في الوضع في فلسطين مطلع العام ٢٠١٥، من أجل تحديد ما إذا كانت المعايير المنصوص عليها في نظام روما لفتح تحقيق في الحالة الفلسطينية مستوفاة للشروط القانونية، وهو الأمر الذي استغرق ست سنوات لحسمه.

رغم أن المسؤوليات المنوطة بمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تشمل النظر في جرائم محتملة والتحقيق بشأنها، وإصدار مذكرات توقيف، ومحاكمة المتهمين، إلا أنها محكمة مسيسة، اذ يمكن لمجلس الأمن تأجيل أو تجميد التحقيق أو أي تحرك للمحكمة لأجلٍ محدد يمكن تمديده، كما لا توجد ضمانات تلزم مكتب المدعي العام بالانتقال إلى مرحلة التحقيق والملاحقة بعد الانتهاء من الدراسة الأولية. ولم تنجح المحكمة حتى الان في استكمال تحقيق واحد ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. فتجنّب المدعي العام للمحكمة أوكامبو الخوض في قضايا ضد الولايات المتحدة في العراق أو أفغانستان خلال فترة ولاياته، وواجهت المدعية العامة للمحكمة بنسودا وفريق عملها، خلال فترة ولايتها، عقوبات مالية وحظر سفر من قبل الولايات المتحدة، لتحرّكها ضد الولايات المتحدة لجرائم اقترفتها في أفغانستان والعراق. ويختص عمل هذه المحكمة بالتركيز على الدول الضعيفة، خصوصاً الأفريقية، فيمثل حالياً أمام المحكمة ستة وأربعون شخصًا في قضايا متعلقة بتسعة سياقات جميعها في أفريقيا، كما صدرت مذكرة توقيف في حق رئيس السودان السابق عمر البشير. كما تركز هذه المحكمة عملها ضمن سياق من خارج المنظومة الغربية. فبالرغم من أن أوكرانيا ليست عضو في المحكمة، إلا أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر شباط من العام الماضي، وطلب عدد من الدول من المحكمة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة، غير العضو أيضاً في المحكمة، لم يتطلب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوى أسبوعين. في المقابل، جرى التقدم من قبل أكثر من دولة، وأكثر من مرة، للمحكمة بطلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، بعد انضمام فلسطين للمحكمة، وهي جرائم توثقها عبر السنوات العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية ولجان تحقيق أممية، إلا أن المحكمة لم توجه أي ادانه او اتهام لإسرائيل، رغم كل تلك الجرائم.

إن ذلك لا يعني استثناء العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني من أدوات العمل الفلسطيني، ولكن على الفلسطينيين عدم الاعتماد على هذه الأدوات فقط، والتركيز على أدوات العمل الأخرى، والتي تحتاج كأولوية الاتحاد لمواجهة منظومة دولية متكاملة، لا تأبه بمصيرهم، خصوصاً في هذه اللحظات الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.







