نادي الأسير : جيش الاحتلال يعتقل فتاة من الخليل مصابة بالسرطان

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN/ أفاد نادي الأسير الفلسطيني ان جيش الاحتلال اعتقل الفتاة فاتن ماجد حسن السيقلي ( المسالمة ) اثناء عودتها من مراجعة طبية في المستشفى من نابلس حيث تعاني من مرض السرطان .

وأوضح نادي الأسير ان الفتاة هي من سكان غزة هاشم ومتزوجة من الشاب محمد سهيل مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب الخليل



يذكر ان المذكورة من مواليد 2002/3/4 وحسب ما أفاد زوجها لنادي الأسير ان حاجز لجيش الاحتلال أوقف سيارتهم في طريق عوتهم عند حاجز عورتا في نابلس وبعد تفتيش السيارة وفحص البطات قام باعتقالها وانه رغم محاولته اقناعهم باصابتها بمرض السرطان وانها تتلقى العلاج بسبب اصابتها بمرض السرطان وانهم رفعوا السلاح عليه مهددينه باطلاق النار عليه اذا لم يغادر وبعد ذلك تم

تكبيلها واعتقالها ...

يذكر انه بعد السابع من كتوبر قام جيش الاحتلال باعتقال المئات من أبناء غزة هاشم المتواجدين في الضفة فقط لانهم يحملون في بطاقات هويتهم انهم من سكان غزة ...