نادي الأسير : جيش الاحتلال يعتقل فتاة من الخليل مصابة بالسرطان

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل / PNN/ أفاد نادي الأسير الفلسطيني ان جيش الاحتلال اعتقل الفتاة فاتن ماجد حسن السيقلي ( المسالمة ) اثناء عودتها من مراجعة طبية في المستشفى من نابلس حيث تعاني من مرض السرطان .
وأوضح نادي الأسير ان الفتاة هي من سكان غزة هاشم ومتزوجة من الشاب محمد سهيل مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب الخليل
يذكر ان المذكورة من مواليد 2002/3/4 وحسب ما أفاد زوجها لنادي الأسير ان حاجز لجيش الاحتلال أوقف سيارتهم في طريق عوتهم عند حاجز عورتا في نابلس وبعد تفتيش السيارة وفحص البطات قام باعتقالها وانه رغم محاولته اقناعهم باصابتها بمرض السرطان وانها تتلقى العلاج بسبب اصابتها بمرض السرطان وانهم رفعوا السلاح عليه مهددينه باطلاق النار عليه اذا لم يغادر وبعد ذلك تم
تكبيلها واعتقالها ...
يذكر انه بعد السابع من كتوبر قام جيش الاحتلال باعتقال المئات من أبناء غزة هاشم المتواجدين في الضفة فقط لانهم يحملون في بطاقات هويتهم انهم من سكان غزة ...
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