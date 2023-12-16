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متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن أميركية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

12/16/2023 3:11:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN/ يواصل محتجون في عدة مدن أميركية اغلاق شوارع رئيسية بـ"السلاسل البشرية"، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الأميركية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأسرع وقت.

وأجبرت هذه الخطوة التي نفذت بدايتها قبل أسبوعين في مدينة شيكاغو، وعممت هذا الأسبوع على الكثير من المدن، من بينها: فيلادلفيا، ولوس انجلوس (بالقرب من مطار LAX
الدولي)، وهيوستن على ايقاف حركة المرور في شوارع مهمة، وخاصة وقت الذروة (مغادرة الموظفين أعمالهم)، لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى "دافعي الضرائب الأميركيين"، للتحرك لإنقاذه.

وفي السياق، رفعت الكثير من المجموعات الشبابية يافطات تطالب بالحرية لفلسطين، وايقاف الحرب، على الكثير من الجسور الرئيسية في الولايات المتحدة، ونشروا ايضاً صورا لمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، على "شاحنات اعلانات متحركة" تسير وسط المدن، للتأثير على الرأي العام الأميركي، ورفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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