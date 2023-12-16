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ارتفاع دين روسيا الخارجي لدولة واحدة فقط عام 2022

12/16/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دل تحليل معطيات وبيانات البنك الدولي، على وجود دولة وحيدة زادت ديون روسيا لها في نهاية عام 2022 وهذه الدولة هي الهند.
في عام 2022 الماضي، كان يوجد لدى روسيا فقط ثلاثة دائنين سياديين ـ الهند وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وكان الدين الأكبر للهند: زاد حجم هذا الدين على مدار العام بمقدار الربع ليصل إلى 777 مليون دولار. وكانت الهند قد قدمت لأول مرة لموسكو قرضا بقيمة 190 مليون دولار في نهاية عام 2020. وفي عام 2021، زاد حجم الدين 3.2 مرة.

ويشار إلى أن ما يقرب من 21 في المئة من الديون الخارجية لروسيا مملوكة لحاملي السندات. وخلال العام الماضي، انخفضت هذه الحصة بنسبة 32% لتصل إلى 67.9 مليار دولار. والجزء الأكبر من التزامات الدين – 82% – يحتفظ بها دائنو مؤسسات كبار غير مرتبطين بالدول. وخلال العام الماضي، انخفض هذا الدين بنسبة 17% ليصل إلى 307 مليارات دولار.

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